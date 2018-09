X

Den Dylan Pereira war dëse Weekend (7.9-9.9) an Däitschland um Sachsenring aktiv beim Porsche Carrera Cup Däitschland ënnerwee.Um Samschdeg gouf de Lëtzebuerger den 14. an bei der zweeter Course vum Weekend um Sonndeg den 11., woubäi een awer soen muss, dass den Dylan Pereira an der Course jeeweils 10 Plaze no fir gefuer war.Béid Coursen goufe vum Éisträicher Thomas Preining gewonne.Am General vum Porsche Carrera Cup Däitschland läit den Dylan Perreira no 12 Coursen op der 6. Plaz, de Leader ass de Gewënner vum Sachsenring, den Thomas Preining.Am Rookies-Klassement verléiert de Lëtzebuerger seng Leaderpositioun an ass elo mat 179 Punkten 4 punkten hannert dem Igor Walilko.

Le Luxembourgeois a surmonté les problèmes mécaniques des essais et a toujours été l'un des pilotes les plus rapides en piste

Dylan Pereira continue à participer à la Porsche Carrera Cup Allemagne pour s'entraîner pour son objectif principal de la saison, la Porsche Mobil 1 Supercup.Les 11ème et 12ème courses du championnat allemand se sont déroulées ce week-end sur le circuit de Sachsenring, une piste où il faut constamment risquer dans les virages sans visibilité et les passages très rapides.Dans les essais libres, Dylan Pereira a fait moins de tours que ses adversaires directs, mais a réussi le quatrième temps le plus rapide, à moins d’une demi-seconde de Thomas Preining qui fut le plus rapide.Dans les essais chronométrés, le Luxembourgeois a commencé par réaliser le cinquième meilleur temps, mais un petit problème dans les changements de vitesses dans sa Porsche 911 GT3 Cup l'a forcé à revenir au box. Entretemps, ses adversaires ont amélioré leurs temps et le pilote du team Lechner Racing s’est vu relégué à la 24ème place de la grille de départ pour la première course et à la 21ème pour la seconde.Dans la première course, Dylan Pereira a, comme d’habitude, pris un bon départ en récupérant plusieurs positions, mais pendant le premier tour il est sorti dans le gravier, pour éviter un adversaire qui a fait un tête-à-queue, et a perdu un peu de temps. Après, il a débuté sa récupération et fut l'un des pilotes les plus rapides en piste. Au septième tour, il avait déjà récupéré cinq places et finit les 19 tours à la 14ème position, réalisant le deuxième tour le plus rapide de la course.Dans la deuxième course, le Luxembourgeois est parti de la 21ème position de la grille de départ ayant comme principaux objectifs s’entraîner aux dépassements et atteindre le top dix. Dylan Pereira a, de nouveau, fait un excellent départ, dépassant cinq adversaires pendant le premier tour. Dans le deuxième tour il a dépassé deux autres pilotes et au sixième tour a grimpé deux places de plus. Au septième tour, il a réalisé le troisième meilleur temps de la course et est passé à la onzième place. Dans le tour suivant, il a atteint son objectif de rentrer dans le top dix. Pendant le 14ème tour, un concurrent est sorti de piste et a obligé à l'entrée du safety car, permettant le regroupement des pilotes. En essayant d’obtenir la 9ème place, Dylan Pereira a un peu élargi un virage et s’est retrouvé 11ème. Une fois de plus, il a réussi à grimper dix positions pendant la course et à réaliser le troisième meilleur tour de la course.Objectif accompli pour le Luxembourgeois qui a profité des deux courses de ce week-end de la Porsche Carrera Cup Allemagne pour s'entraîner pour la dernière course de la saison de la Porsche Mobil 1 Supercup, qui se déroulera au Mexique.Avec les championnats s’approchant de la fin, Dylan Pereira sera à Hockenheim dans 15 jours pour les deux dernières courses de la Porsche Carrera Cup Allemagne 2018.Classement de la 11ème course de la Porsche Carrera Cup Allemagne:1er - Thomas Preining (AT)14ème - Dylan Pereira (LU)Classement de la 12ème course de la Porsche Carrera Cup Allemagne:1er - Thomas Preining (AT)11ème - Dylan Pereira (LU)Classement Rookies de la Porsche Carrera Cup Allemagne:1er - Igor Walilko (PL) 183 points2ème - Dylan Pereira (LU) 179 pointsClassement général de la Porsche Carrera Cup Allemagne:1er - Thomas Preining (AT)6ème - Dylan Pereira (LU