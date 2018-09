© AFP/Getty Images

Resumé vum Match tëscht Portugal géint Italien (1:0)

Portugal hat vun Ufank un d'Iwwerhand am Match géint den éischte Géigner Italien. Och wa Portugal méi Ballbesëtz hat an den éischte 45. Minutten, hunn se hir Golchancen net genotzt.

Italien konnt sech op alle Fall glécklech schätzen, net hei schonn e Gol geschoss ze kréien, virun allem goufen et gréisser Lacunnen an der italienescher Defense.

Mat 0:0 ass et no 45. Minutten dunn an d'Paus gaangen.

Dono huet Portugal dunn nees direkt Gas ginn a gouf och an der 48. Minutt dofir belount. Aus 9 Meter huet den André Silva mat engem präzise Schoss op de Gol den 1:0 fir Portugal gemaach, dat no enger gudder Viraarbecht vum Bruma.

Bis ronn 15 Minutte virum Enn vum Match, huet Portugal ëmmer weider Drock gemaach an hat och gutt Golchancen. Dono huet Italien sech awer gerappt kritt an aggressiv no fir gespillt. Portugal huet an dëser Phase dunn och éischter defensiv gespillt.

Och no 4 Minutten Nospillzäit ass et Italien awer net méi gelongen nach e Gol ze markéieren, sou dass et beim verdéngten 1:0 fir Portugal bliwwen ass.

Alleguer d'Partien am Iwwerbléck

Grupp 3: Portugal - Italien 1:01:0 André Silva (48. Minutt)Grupp 2:Schweden - Türkei 2:31:0 Kiese Thelin (34. Minutt), 2:0 Claesson (49. Minutt), 2:1 Calhanoglu (51. Minutt), 2:2 Akbaba (88. Minutt), 2:3 Akbaba (92. Minutt)Grupp 1: Schottland - Albanien1:0 Djimsiti (47. Minutt /Selbstgol), 2:0 Naismith (68. Minutt)Grupp 4: Montenegro - Litauen1:0 Savic (34. Minutt, (E)), 2:0 Jankovic (36. Minutt)Grupp 4: Serbien - Rumänien1:0 Mitrovic (26. Minutt), 1:1 Stanciu (48. Minutt, (E)), 2:1 Mitrovic (63. Minutt), 2:2 Tucudean (68. Minutt)Grupp 1: Andorra - Kasachstan0:1 Logvinenko (68. Minutt), 1:1 Alaez (85. Minutt)Grupp 3: Kosovo - Färöer Inselen1:0 Zeneli (50. Minutt), 2:0 Nuhiu (55. Minutt)Grupp 3: Malta - Aserbaidschan1:0 Agius (10 Minutt (E)), 1:1 Khalilzade (26. Minutt)

Lëtzebuerg um Dënschdeg am Asaz

En Dënschdeg den Owend spillt d'Lëtzebuerger Nationalekipp auswäerts géint San Marino. Den Optaktmatch haten d'Lëtzebuerger sensationell mat 4:0 géint Moldawien gewonnen. Géint San Marino sinn d'Lëtzebuerger kloer favoriséiert.