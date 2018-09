© Screenshot

Um Sonndeg war et am EHF-Cup de Retour- Match tëscht dem HB Käerjeng an de Serben aus Zeleznicar. Am Allersmatch haten déi Käerjenger nach mat 27:30 verluer.Direkt nom Ustouss waren et d'Serben aus Zeleznicar, déi mat 2:0 a Féierung louchen.Duerno waren et awer d'Lëtzebuerger, déi besser an de Match fonnt hunn, a sou stoung et no 17 gespillte Minutten 11:8 fir den HB Käerjeng, an domat war den Allersmatch, deen op 3 Goler verluer gouf, erëm ausgeglach. D'Supporter hu gespuert, dass eppes fir d'Lëtzebuerger dran ass an hunn all Gol vun de Käerjenger gefeiert.No gutt 20 Minutten sinn d'Serben erëm zréck komm an hunn et fäerdeg bruecht, 3 Goler um Stéck ze maachen an erëm op 12:12 auszegläichen.An der Paus war et ausgeglach mat 16:16.No der Paus kommen déi Käerjenger gutt an d'Spill zréck a louchen no 35. Minutten erëm mat 3 Goler mat 20:17 fir. An engem nervöse Spill, wou béid Ekippen zäitweis ongenau gespillt hunn a grouss Chancë leie gelooss hunn, kruten et déi Käerjenger an der zweeter Halschent hin, d'Spill ëmmer méi op hier Säit ze zéien an louchen no 48 Minutten op 6 punkten mat 27:21 a Féierung an hunn un d'Iwwerraschung gegleeft. Virun allem déi gutt defensiv Aarbecht vu Käerjeng huet Zeleznicar ëmmer erëm zu Feeler gezwongen, déi och zu Zäitstrofen a roude Kaarten fir d'Serben gefouert hunn.Dës Féierung hunn d'Hären aus dem Grand-Duché sech net méi huele gelooss an hu sech um Enn mat 32:26 duerchgesat an hunn domat den 3-Punkte-Réckstand aus dem Allersmatch gutt gemaach a sech fir déi zweete Ronn am EHF-Cup qualifizéiert.An der nächster Ronn trëfft den HB Käerjeng op Bocholt aus der Belsch.