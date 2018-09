© Franky Hippert

Um Samschdeg gouf et am Stade Josy Barthel déi historesch 4-0 Victoire an der Nations League vun der Lëtzebuerger Futballnationalequipe géint Moldawien.



Historesch aus e puer Grënn! Elo gëllt et awer och net ofzehiewen. Ofgehuewen ass um Sonndeg den Charter mat de Roude Léiwen Direktioun Rimini, dat allerdéngs mat enger Stonn Verspéidung, well d'Soute vum Fliger ze kleng war, fir dat ganzt FLF-Material matzehuelen. Um Dënschdeg steet dann déi zweet Partie a San Marino um Programm.





FLF/Reportage Franky Hippert



D'Spiller an d'Trainer haten éischter eng kuerz Nuecht. Vill ze feieren gouf et awer net. um Sonndeg stoung schonn nees e liichten Training um Programm. Historesch ass de Succès, well d'Lëtzebuerger Futtballnationalequipe just op Olmypesche Spiller, dat war virun 70 Joer, 1948 zu London, méi héich gewonn hat, dat war e 6-0 géint Afghanistan. Duerno gouf et nach ni an enger Kompetitioun esou en héije Succès.



Historesch war den Erfolleg awer och, well et déi éischt Victoire am éischte Match an där neier UEFA-Kompetiitoun Nations League war, an well een an 4 Dueller bis elo nach ni géint Moldawien als Gewënner vum Terrain gaange war.



An RTL ass um Méindeg mat Radio, Tele an Internet natierlech och nees Live um Ball fir d'Partie San Marino géint Lëtzebuerg.