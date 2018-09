© AFP

An der Finall vun de US Open stounge sech an der Nuecht op e Méindeg de Juan Martin del Potro an den Novak Djokovic géigeniwwer.D'Partie tëscht der Nummer 3 an der Nummer 6 am ATP-Ranking war net op engem ganz héijen Niveau, ma tëschenduerch hu béid Spiller ëmmer nees hiert Kënne bewisen.No 3 deels serréierte Sätz huet den Novak Djokovic no 3 Stonnen a 15 Minutten säin éischte Matchball genotzt, fir mat 6:3, 7:6 a 6:3 d'Finall vun de US Open géint de Juan Martin del Potro ze gewannen.Dem Argentinier, deen an de leschte Joren ëmmer erëm mat Blessure geplot war, sinn ze vill Feeler geschitt an och physesch war hie sengem Géigner ënnerleeën an dat huet um Enn eng weider Victoire beim Grand-Slam zu New York no 2009 verhënnert.Fir den Novak Djokovic ass et no 2011 an 2015 déi 3 Victoire bei de US Open. De Serb huet elo 14 Grand-Slam-Titelen op sengem Konto. Duerch dës Victoire réckelt den Djokovic vun der 6. Plaz am ATP-Ranking op déi 2. Plaz no vir. D'Nummer 1 bleift de Rafael Nadal.

De Resumé vum Match

Béid Spiller hu sech direkt vun Ufank un näischt geschenkt an et war eng enk Partie. Den del Potro huet probéiert säi Spill ze variéieren an den Djokovic zum Lafen ze bréngen. Den Argentinier konnt doduerch och seng éischt Servicer ouni Problemer duerchbréngen. De Serb huet e bësse gebraucht, fir an d'Partie ze kommen, ass dunn awer ëmmer besser ginn a konnt du säi Géigner beim Stand vu 4:3 breaken a mat 5:3 a Féierung goen. Bei eegenem Opschlag huet den Djokovic dunn näischt ubrenne gelooss an de Saz mat 6:3 zougemaach. Den del Potro huet hei ze passiv agéiert an ass um Enn mat senger Virhand um Netz hänke bliwwen.Am zweete Saz war d'Partie tëscht béide Spiller ganz serréiert an et gouf ëmmer nees laang Ballwiessel. Beim Stand vun 2:1 ass dem Djokovic dunn ee Break gelongen, sou datt hie mat 3:1 a Féierung gaangen ass. Den del Potro konnt awer séier reagéieren an huet de Match net aus der Hand ginn. Beim 2:3 huet den Argentinier op 3:3 ausgeglach, fir duerno direkt mam eegene Service mat 4:3 a Féierung ze goen. Den del Portro huet duerno weider Drock op de Serb gemaach an deen hat du grouss Problemer, fir säin Opschlag duerchzebréngen. Et ass ëmmer nees hin an hier gaangen, ma den Djokovic huet d'Nerve behalen an no iwwer 20 Minutten op 4:4 ausgeglach. D'Decisioun am zweete Salz sollt um Enn am Tiebreak falen. Hei konnt den del Potro seng Chancen net notzen, och wann hien ëmmer nees gekämpft huet. Den Djokovic huet d'Feeler vu sengem Géigner äiskal ausgenotzt an den Tiebreak mat 7:4 gewonnen an domadder de Saz mat 7:6. Den zweete Duerchgang huet net manner wéi 1 Stonn a 36 Minutte gedauert.Mam 2:0-Virsprong an de Sätz ass den Djokovic mat vill Selbstvertrauen an den 3. Duerchgang gaangen. Fréi am Saz huet de Serb dann och schonn ee Break fäerdeg bruecht, fir mat 3:1 a Féierung ze goen. No engem spektakuläre Ballwiessel, bei deem den Djokovic einfach all Ball am Arthur-Ashe zeréck bruecht huet, hat de Serb e Breakball. Den del Potro war elo kierperlech um Limitt an ass net méi no komm an huet sengem Géigner de Jeu missen iwwerloossen. Den del Potro huet trotzt der Middegkeet awer net opginn a wollt sech einfach net geschloe ginn. Hie konnt dann och op 2:3 verkierzen, fir duerno no iwwer 3 Stonne Match op 3:3 auszegläichen. Batter fir den del Potro, datt kuerz drop een duebele Feeler fir eng weider Breakchance beim Serb gesuergt huet. Den Djokovic huet sech dës net entgoe gelooss an huet op 5:3 gesat. No iwwer 3 Stonnen huet den Djokovic fir de Match opgeschloen. Den éischte Matchball huet d'Nummer 6 op der Welt genotzt, fir den drëtte Saz mat 6:3 ze gewannen, an domadder de Match mat 3:0.