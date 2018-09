Mentalitéit wënnt géint Qualitéit, heescht et ëmmer am Sport. « Déi Spiller déi fir d’Nationalequipe untrieden, musse mat voller Iwwerzeegung fir hiert Land spille wëllen », huet de Manuel Neuer Kapitän vun der Däitscher Futtballnationalequipe nom Debakel vun der Mannschaft op der WM a Russland gesot. Och d’FLF-Formatioun kënnt, esou wéi elo och an der rezenter Vergaangenheet an d’Situatioun, wou potentiell Nationalspiller mat e puer Nationalitéiten, net wëssen, fir wéi e Land se solle spillen.Dany Mota, Ryan Johannson, oder och nach Vahid Selimovic sinn esou Beispiller fir d’Rout Léiwen. De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz ass der Meenung, datt een, wann et ëm d’Nationalequipe geet, u sech net laang Zäit dierft brauchen, fir ze wëssen, fir wéi ee Land ee wéilt spillen.De Luc Holtz hat sech eng date de limite gesat, bis wéini hie sech eng Äntwert vun de concernéierte Spiller erwaart. Wa se bis dohin net geäntwert hätten, géif hie se net zeréck behalen. An dat hätt hien och sou gemaach. Senger Meenung no wier dat d'Natioune benotzt, fir seng perséinlech Besoinen. Hie fënnt dat net gutt... entweder et wëll ee fir Lëtzebuerg spillen oder net. Wann de Spiller awer nach en Doute huet, dann hëlt de Luc Holtz hien net mat. Do géif een och Valeure vermëttele fir d'Bouwen déi hannendru kommen, déi am Luc Holtz sengen Aen net gutt sinn. Et misst ee fir déi Natioun spillen, fir déi ee mat Häerz derbäi ass, an net fir déi, wou een de gréisste perséinleche Profit kann erauszéien.D’Dieren wären awer an d’Zukunft fir déi concernéiert Spiller nach net zou, esou den FLF-Nationaltrainer. Mä dann hätt hien awer gären e ganz kloert Bekenntnis. De Choix, deen een nieft dem Terrain trefft, ass genausou wichteg, wéi deen, deen een um Terrain trefft.Et ass kloer datt d’Lëtzebuerger Futtballnationalequipe duerch déi aktuell Resultater ëmmer méi attraktiv gëtt. D’Konkurrenz am Kader gëtt allerdéngs och ëmmer méi grouss, an d’fräi Plaze fir déi Ondecidéiert méi rar.En Dënschdeg den Owend um 20.45 Auer ass RTL natierlech Live fir Iech um Ball, wa Lëtzebuerg an der Nations League nom 4-0 Succès e Samschdeg am Stade Josy Barthel géint Moldawien, hir zweet Partie an dëser neier UEFA-Kompetitioun a San Marino spillt.