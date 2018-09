© AFP

Schonn en Donneschdeg den Owend amerikanescher Zäit huet den aktuelle Superbowl-Championden Optakt doheem géint d'gemaach. D'Falcons haten déi besser éischt Hallschent a konnten, obwuel keen Touchdown gefall ass, 6:3 an d'Paus goen. Den éischten Touchdown vun der Saison war dunn e Lafspillzuch vum Ajayi, dee just 1 Yard huet missten hannert sech bréngen, fir ze markéieren. Esou konnten d'Eagles a Féierung goen. De Coleman sollt dann nach eng Kéier kënne d'Falcons mat 12:10 a Féierung bréngen ma et waren awer d'Eagles a Persoun vum Ajayi, déi de leschten Touchdowns, mat 2-Point-Conversion, sollte verwandelen, fir esou de Match ze wannen. De leschte Spillzuch vun de Falcons 1 Sekonn viru Schluss sollt keen Erfolleg bréngen. Esou wannen d'Eagles knapp mat 18:12 géint d'Falcons.Net de schlechtsten Optakt vun dean déi nei Saison. D'Ekipp, déi quasi 2 Saisone kee Match gewanne konnt, start an déi nei Saison net mat enger Néierlag, mä mat engem, fir d'NFL net ganz üblechen, Gläichsspill, dat doheem géint d'. Mat 7:0 sinn d'Steelers an d'Paus gaangen an d'Browns konnte fréi nom Säitewiessel ausgläichen. Ma d'Steelers hunn am drëtte Quarter nach 2 Mol de Ball an d'Endzone bruecht, esou datt si en Avantage vun 21:7 an de véierte Quarter konnte retten. Ma dëst war d'Zäit vun de Browns, déi dëst Joer an der NFL-Emissioun "Hard Knocks" an der ganzer Preparatioun vun engem Kamerateam begleet goufen. No engem Fumble koumen d'Browns a Ballbesëtz a konnten direkt vun dëser Situatioun profitéieren, fir op 14:21 ze verkierzen. Am nächste Versuch hu si dunn och just 2 Spillzich gebraucht, fir de Ball an d'Endzone ze kréien, esou stoung et knapp 2 Minutte viru Schluss 21:21. Well kee Punkt méi gefall ass, ass et an d'Overtime gaangen, wou och keng Punkte gefall sinn, esou datt sech béid Formatioune mat engem Gläichspill trennen.E richtegt Offensivspektakel gouf et am Divisional Game tëscht denan den. Nom éischte Quarter waren d'Bucs schonn 14:10 am Avantage, a konnten hire Virsprong an den zweete 15 Minutten nach ausbauen. Esou ass et mam Score vun 31:24 an d'Paus gaangen. Och den drëtte Quarter hunn d'Bucs dominéiert, dat mat engem 10:0. Am leschte Quarter sollten d'Saints nach eng Kéier op 40:48 ee Spillzuch bäikommen, datt och, well si 2 Mol en Touchdown plus 2-Point-Conversion sollten duerchbréngen, ma well si awer keen Time-Out méi haten, konnten d'Buccanneers déi lescht 2 Minutten einfach eroflafe loossen an de Match ebe mam Score vun 48:40 gewannen. Erausgestach bei deem Offensivspektakel huet den Erstazquarterback vun de Bucs Fitzpatrick, dee fir de gespaarten Wilson spillt. Hie konnt 21 vun 28 Passen un de Mann bréngen, dovunner 4 Touchdowns, huet selwer e 5. Touchdown markéieren an huet de Ball fir iwwer 417 Yards no Vir gepasst an ass fir 36 Yards gelaf.Ee Punkt manner wéi d'Bucs hunn d'an hirem 1. Heemmatch vun der Saison markéiert. Si hunn d'richteg ofgeschoss a mat enger 3:47 Néierlag heemgeschéckt. Am éischte Quarter hunn 2 Touchdowns fir 14 Punkte gesuergt, 12 Punkte gouf et am 2 Quarter, esou datt et an der Paus schonn 26:0 stoung. Nodeem si dann nach am 3 Quarter erhéicht hunn, konnten d'Bills hir eenzeg Punkten iwwer e Fieldgoal markéieren. Am leschte Quarter gouf et dann nach eng Kéier 7 Punkte fir d'Ravens.

D'Resultater am Iwwerbléck

Atlanta Falcons -12:18Tennessee Titans -20:27San Francisco 49ers -16:24Houston Texans -20:27- New Orleans Saints 48:40- New York Giants 20:15- Indianapolis Colts 34:23Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 21:21Buffalo Bills -3:47- Los Angeles Chargers 38:28- Arizona Cardinals 24:6Dallas Cowboys -8:16Seattle Sehawks -24:27Chicago Bears -23:24E Méindeg den Owend spillen dann nach d'New York Jets géint d'Detroit Lions an d'Los Angeles Rams géint Oakland Raiders.