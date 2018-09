Dorënner 6 aus der Belsch, 6 aus Holland an 2 aus Lëtzebuerg. 6 Disziplinne waren ugesat: Underhand Chop, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Springboard an Hot Saw.De Mike Berkes aus Lëtzebuerg huet et bis zum Schluss gepackt a konnt bei 5 vu 6 Disziplinnen matmaachen.De Mike Berkes konnt 2 nei Lëtzebuerger Landesrekorder opstellen am Single Buck an am Stock Saw. Déi realiséiert Zäit am Stock Saw ass déi 9. bescht Zäit vun der Welt.De Lëtzebuerger konnt och säi Lëtzebuerger Championstitel aus dem Joer 2017 verdeedegen. Um Enn ass fir de Mike Berkes eng 7. Plaz ënner 14 Kontrahenten erausgesprongen. Den zweete Lëtzebuerger, dee mat um Depart war, de Marc Hermes kënnt um Enn op déi 10. Plaz.