Egal, ob op engem groussen Terrain oder am klengen um Mini-Golf. Mä et gëtt nach eng méi "wëll" Versioun vun dësem Sport. Beim sougenannten "Urban Golf" spillt een net op engem offiziellen Terrain, mä iwwerall do, wou et méiglech ass. Egal op matzen an der Natur oder an enger Stad.

Den Urban-Golf-Club Rock-and-Hole trainéiert all Sonnden um Site Esch Belval. Wéi beim klassesche Golf muss ee mat sou mann wéi méiglech Schléi verschidden Ziler treffen. Déi Ziler si keng typesch Lächer, mä vun de Spiller festgeluechte Saache wéi Bänken, Beem oder Maueren. Dobäi muss ee virun allem op onbedeelegt Autoen a Passanten oppassen.

6 Spiller vu Rock-And-Hole hu sech fir d’Weltmeeschterschaft zu Paräis den 22. September 2018 qualifizéiert.