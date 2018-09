© Val Wagner

Mentalcoaching fir d'FLF-Selektioun/Reportage Franky Hippert



En Dënschdeg den Owend um 20.45 Auer ass jo dann a San Marino schonn déi zweet Partie an der Nations League.

Géint Moldawien war den Drock héich, well dee Match ee virentscheedende Charakter hat fir de Rescht vun der Campagne. Elo hei a San Marino gëtt et natierlech och nees Drock an zwar well d'FLF-Formatioun als Favorit an d'Partie geet. Am Virfeld vun deene Matcher war de Marc Delpierre, deen och Mentalcoach vum Gilles Muller war, bei de Roude Léiwen. E Samschdeg, ier de Moldawien-Match ugepaff gouf, hat een och déi ganz Lëtzebuerger Ekipp mat all de Spiller an dem ganze Staff an engem Krees gesinn. De Luc Holtz huet erkläert, dass de Kär vun der Ekipp gutt a staark wier an dass dat alles Moossname wieren, fir d'Ekipp weider ze stäerken an zesummen ze schweessen.



En Dënschdeg den Owend kënnt Dir de Match géint Moldawien dann nees live op RTL Télé Lëtzebuerg, op RTL Radio Lëtzebuerg an am Stream op RTL.lu suivéieren.