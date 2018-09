E Méindeg war den Tirage vun den 1/32-Finalle vun der Coupe de Luxembourg am Futtball.

Vun dësem Tour u sinn och d'Ekippen aus der Éierepromotioun an der BGL Ligue mat dobäi, déi konnten allerdéngs net openeen treffen. Beim Tirage sinn e puer méi intressant Matcher erauskomm. Den Titelverdeedeger Racing kritt et zum Beispill mat Beetebuerg aus der 1. Divisioun ze dinn. D'US Hueschtert muss géint Lëntgen, och aus der 1. Divisioun, untrieden an Déifferdeng 03 muss sech géint den FF Norden 02 beweisen, déi lescht Joer aus der Éierepromotioun ofgestige sinn.

