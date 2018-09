De Maurizio Arrivabene lueft dem Kimi seng Leeschtung vun de leschte Joren an héchsten Téin. Hien hätt eng decisiv Roll gespillt an der Entwécklung vun der Ecurie an e wier ëmmer en Teamplayer gewiescht. En hätt fir ëmmer seng Plaz an der Geschicht vun der Ferrari-Famill.



De Charles Leclerc vu Sauber F1 ersetzt de Kimi Räikkönen bei Ferrari.

Laang war de Kimi awer net ouni Cockpit, well hien huet e Kontrakt fir 2019 an 2020 bei Sauber ënnerschriwwen. Domat kënnt et also zu engem direkte Fuerertosch tëscht Ferrari a Sauber F1.



Charles Leclerc



De Kimi Räikkönen ass zanter 2001 an der Formel 1... deemools ass hien och scho fir Sauber gefuer. Vun 2002 bis 2006 ass e vir McLaren ëm WM-Punkte gefuer, éier en vun 2007 bis 2009 bei Ferrari war. 2007 ass en am Ferrari och Weltmeeschter ginn.

Duerno huet hien eng kleng Paus ageluecht an ass ënner anerem an der Rallye-WM fir Citroën un den Depart gaangen.



2012 huet en du säi Comeback an der Formel 1 gefeiert, dat an der Ecurie vu Lotus. Do ass e bis 2013 bliwwen an en ass 2014 nees bei Ferrari ënner Kontrakt geholl ginn.

Lo geet et dann also zeréck bei d'Ufäng vu senger Karriär, an d'Ecurie vu Sauber.