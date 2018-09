32 Veräiner sollen un dëser Coupe deelhuelen, huet den Andrea Agnelli, President vu Juventus Turin an der Associatioun vun den europäesche Futtballclibb. Domadder géifen dann an den dräi europäesche Couppen 96 Ekippen untrieden.Vun der UEFA heescht et, datt een nach verschidden Optioune misst duerchspillen, éier ee sech op eppes festleet. Virdru géif een keng Decisioun huelen.Weider heescht et, datt een sech dofir entscheet hätt, well dëst vun de méi klenge Championnater gefuerdert gouf. Bis et offiziell ass, muss awer nach de Comité exécutif vun der UEFA gréng Luucht ginn. Sollt et dann dozou kommen, gesäit een och fir, d'Zuel vun den Ekippen, déi an der Europa League spillen, vun 48 op 32 erofzesetzen.Iwwert de Modus, wéi ee sech fir dësen neie Modus vun der UEFA qualifizéiere kéint, gouf awer nach net geschwat. Nach bis 1999 gouf et nach d'Coupe des Coupes, wou eben d'Coupegewënner aus den eenzelen Länner sech konnte qualifizéieren. Déi lescht Ekipp, déi dësen Tournoi gewanne konnt, war Lazio Roum.