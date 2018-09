An der U21-EM-Qualifikatioun gouf et eng Defaite fir d'Lëtzebuerger. D'Fransousen hunn duerch Goler vum Aouar an dem Bamba gewonnen.

An der U21-EM-Qualifikatioun steet d'Lëtzebuerger Nationalekipp am Grupp 9 no 8 Matcher op der 6. a leschter Plaz. D'Ekipp aus dem Grand-Duché huet bis elo 4 Punkte gesammelt. Frankräich steet un der Spëtzt mat 27 Punkten.No der 0:2-Defaite géint Frankräich en Dënschdeg den Owend geet et fir d'Lëtzebuerger am Oktober weider. Den 12. Oktober spille si auswäerts géint Montenegro. De 16. Oktober waart da Bulgarien heiheem op déi jonk Rout Léiwen.