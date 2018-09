An den zwou éischte Partië gouf et zwou Victoirë fir d'Rout Léiwen, sou datt een de Maximum vu 6 Punkten um Konto huet.

Nom 4:0 Succès e Samschdeg am Stade Josy Barthel géint Moldawien an no der 3:0 Victoire a San Marino, huet déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp an der Nations League an der Divisoun D, de Maximum vu 6 Punkten. Nom 0:0 vu Wäissrussland a Moldawien, steet d'FLF-Formatioun esouguer eleng un der Tabellespëtzt. Besser hätt déi nei UEFA-Kompetitioun fir d'Rout Léiwen net kënnen ufänken.





An dobäi ass dat alles anescht wéi eng Selbstverständlechkeet. Op Grond vun der éischter hallwer Stonn, hätt d'Partie géint Moldawien anescht kënnen ausgoen, an d'Campagne domat net esou gutt kënnen ufänken. De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz weess, datt Klengegkeeten op deem Niveau matspillen, ma um Enn huet seng Ekipp gewonnen an eng excellent Leeschtung gewisen.

D'FLF-Formatioun steet elo no 2 Spilldeeg eleng un der Tabellespëtzt an der Divisioun D Grupp 2. De Luc Holtz hat drop gehofft, datt sech Wäissrussland a Moldawien sech géigesäiteg géinge Punkten ofhuelen. Datt dat elo sou komm ass, ass gutt a freet den Nationaltrainer. Doduerch kann een eventuell vum takteschen hier anescht an Match an engem Mount zu Minsk géint Wäissrussland goen.

Den 12. Oktober geet et elo a Wäissrussland. Den Aurélien Joachim hat beim leschten Deplacement op Minsk den 1:1 geschoss. Am Okotber erwaart sech de Lëtzebuerger ee ganz anere Match.

Déi nei Nations League huet also optimal fir d'Rout Léiwen ugefaangen. A Wäissrussland muss ee sech awer a genee engem Mount sécherlech op alles gefaast maachen.



