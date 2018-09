Genee wéi d'Damme vu Käerjeng ass et den Hären aus der Brauereistad gelongen, de Championstitel ze gewannen.Nom exzellenten Optakt mat Qualifikatioun an der Coupe d'Europe kann een nees mam HB Käerjeng fir den Titel rechnen.

Obwuel de Champion Käerjeng den Nationalspiller Tom Meis verluer huet, ass de Kader exzellent. 3 nei Spiller sinn de Käerjenger Kader verstäerke komm an zwar de Francesco Volpi, de Yacine Rahim an den Nationalspiller Pierre Veidig.

De Loris Nicoletti ass zefridden mam Rekrutement an huet zimlech konkret Ziler. D'Zil wier nämlech ganz kloer, fir den Titel ze verdeedegen.



Den HB Diddeleng huet sech déi lescht Saison als zweete klasséiert. An der Forge Sud gëtt op Kontinuitéit gesat. De jonke Joe Schuster ass op Gummersbach gaangen. Soss ass am Kader vum Nikola Malesevic net vill geschitt. De Malesevic ass den Diddelenger Trainer an dee vun der Nationalekipp.



Déi Déifferdenger Red Boys waren zejoert op de Podium komm, waren allerdéngs enttäuscht. Mam Jérémy Roussel sëtzt en neien Trainer op der Bänk. Ganz wichteg sinn och d’Transferte vun Tom Meis vu Käerjeng a Sascha Marzadori vun Esch. De ganz erfuerene Golkipp Zedin Zuzo ass nees zréck. Also an der Theorie ass et eng staark Ekipp, wat mengt den Déifferdenger Kapitän Alen Zekan? Hien ass der Meenung, dass een um Pabeier staark wier an dat misst een elo ëmsetzen. Virun allem géing een d'Coupe viséieren, déi een zu Déifferdeng schonns méi laang net méi gewanne konnt.



De Coupegewënner Bierchem huet genee wéi d’Red Boys och en neie Mann op der Bänk. Et ass dat de fréieren Härennationaltrainer an aktuellen Dammennationaltrainer Adrian Stot. Am Réiserbann ass ee gewinnt, datt vun enger Saison op déi aner net alles op d’Kopp geheit gëtt. Nieft dem Rekrutéiere vum Trainer Stot ass den Dany Scholten zréck an de Réiserbann komm. Fir den Trainer Stot mussen emol Team an technesche Responsabelen zoueneefannen.



Bierchem huet d’Saison gutt ugefaange mam Gewënn vum Supercup a spillt um éischte Spilldag géint Péiteng, wat de Remake wäert si vun der spannender Coupefinall.