Hie präziséiert, dass hie sech een aner Ofgang gewënscht hätt, ma dat wier leider net méi méiglech gewiescht. Fir d'FLH-Selektioun huet den Dany Scholten ganzer 96 Matcher gespillt. Hie bléckt op flott Erënnerungen zeréck a wënscht der Lëtzebuerger Nationalekipp fir d'Zukunft vill Gléck.

Schreiwes vum Dany Scholten



Leif Sportsfrënn,

no 96 Matcher an der Lëtzebuerger Handballnationalequipe hunn ech decidéiert an Zukunft net méi fir d FLH ze spillen. Perséinlech hat ech mir en aneren Ofgang virgestallt mee dat war leider elo net méi méiglech.

Déi 2 Matcher géint Frankräich bleiwen sécher ëmmer a flotter Erënnerung, mee et waren virun allem déi flott Momenter an der Equipe wärend deenen sellegen Stagen an Deplacementer déi onvergiesslech bleiwen.

Merci un all déi Spiller mat deenen ech an där Zäit zesummen hunn dierfe spillen, mee och un all déi Leit ronderëm d´Equipe ouni déi dat alles net méiglech gewiescht wier. Ech hoffen datt d´FLH mat hirer Philosophie um richtege Wee ass an hir Ziler erreecht.

Der Equipe alles Guddes fir Zukunft an haalt de Roude Leif héich.

Matt sportleche Gréiss

Dany Scholten