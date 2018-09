© t71.lu

E Sonndeg Mëtten um 13.00 gëtt am Centre Sportif René Hartmann zu Diddeleng de Gala Match tëscht der Special Olympics Basket's Ekipp a enger zesummegewierfelter Ekipp aus Politik, Sport a Medien ugepaff. Eng Initiative vun der Interegg Basket Academy.





Gala Match VIP - Special Olympics - Rep. Christophe Jost



Eng Woch virum Optakt vum Championnat steet dëse Weekend schonns e flotte Rendezvous fir d'Basketfrënn am Agenda. Zu Diddeleng steet e Samschdeg an e Sonndeg de Basket am Virdergrond. 1 Match bei den Dammen an 2 bei den Häre ginn um Samschdeg gespillt, éier e Sonndeg d'Spill ëm d'Platz 3 an d'Final vum Mini Turnéier JTC Euro Trophy um Programm stinn. Nieft dem T71 Diddeleng sinn et och auslännesch Ekippen déi de Wee an d'Forch du Sud fanne wäerten.

Highlight wäert awer sécherlech de Gala Match vun e Sonndeg ginn, dee vun der Interegg Basket Academy organiséiert gëtt. Eng Organisatioun déi sech aus Ekippen aus dem In- an Ausland zesummegedoen huet, fir Mënsche mat ënnerschiddlecher Hierkënft, Geschlecht oder kierperleche Viraussetzungen zesummenzebréngen.



Aus sportlecher Siicht soll duerch Basket Academy virun allem de Basket bei den Damme weiderentwéckelt ginn, wëll dësen an der Groussregioun a Bezuch op Ausbildung Potenzial no uewen huet. Sou kennt et also dass e Sonndeg eng Vip Ekipp géint eng Special Olympics Ekipp spillt.

E Samschdeg geet et um 15:15 mam Match Nancy géint Tréier lass. E Sonndeg um 13 Auer ass de Gala Match éier um 17 Auer d'Final vum Tournoi gespillt gëtt.

Den Entrée am Centre Sportif René Hartmann ass dann och de ganze Weekend iwwer gratis.