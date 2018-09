Fir Dortmund hunn den Abdou Diallo (36.), de fréiere Frankfurter Marius Wolf (72.) an deen neie Mëttelstiermer Paco Alcacer (88.) a sengem éischten offizielle Match getraff.De Sebastien Haller hat an der 68. fir den 1:1 gesuergt, dee war awer just vu kuerzer Dauer.Domat huet d'Ekipp vum Lucien Favre elo de Maximum vun 9 Punkten aus den 3 éischte Matcher.An der franséischer Ligue 1 war et schonn dee 5. Spilldag, an hei huet de PSG och ouni Neymar an Mbappé Saint-Etienne 4:0 iwwerrannt.Goler: Julian Draxler (22.), Edinson Cavani op Eelefmeter (51.), Angel Di Maria (76.) a Moussa Diaby (84.).