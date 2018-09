© afp archiv

Um Samschdeg stoung an der Bundesliga den 3. Spilldag um Programm.

Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1 (2:1)

Schonn no 2 Minutten huet den Arbitter wéinst engem Handspill op de Punkt gewisen a Leverkusen krut en Eelefmeter zougesprach. Deen huet de Volland verschoss mee den Arbitter huet e widderhuele gelooss well d'Spiller vu Bayern ze fréi eragelaf sinn an deen huet de Wendell souverän verwandelt. D'Bayern hunn awer séier reagéiert a konnten no 10 Minutten ausgläichen. No engem gudde Kombinatiounsspill, huet den Tolisso de Ball mam Ausserësst an de laangen Eck geschoss.An der zweeter Halschent war d'Resultat weider knapps mee vum Match hir gesinn war et ganz eendeiteg. Et war nämlech just den däitsche Rekordmeeschter dee gespillt huet. Leverkusen hat no der Paus net méi vill entgéint ze setzen. An der 89. Minutt konnt München nach den 3:1 duerch de James Rodriguez schéissen.

RB Leipzig - Hannover 96 3:2 (2:1)

Just 9 Minutten huet et gedauert, dunn ass Leipzig mat 1:0 a Féierung gaangen. No enger Flank huet den Demme ofgezunn a säin ofgefälschtene Schoss konnt de Poulsen an de Gol käppen. 4 Minutten méi spéit huet de Füllkrug awer fir Hannover den Ausgläich geschoss. De Bebou huet de Ball an d'Mëtt geflankt, den Ilsanker huet de Ball net gutt geklärt an de Füllkrug konnt de Ball volley am Filet ënnerbréngen. An der 40. Minutt dann awer den 2:1 fir Leipzig: De Forsberg huet de Werner an d'Spëtzt geschéckt an deen huet aus spatzem Wénkel de Ball am Gol ënnerbruecht.No der Paus war et nees eng kéier de Werner deen d'Féierung weider ausbaue konnt. De Forsberg huet vu lénks flaach an d'Mëtt op de Werner bruecht an deen huet keng Problemer kannt op 3:1 ze stellen. Nëmmen 2 Minutte méi spéit huet Hannover awer nees den Uschloss gepackt. Den Albornoz huet de Ball mat vill Gefill an de rietse Wénkel geschlenzt.

Mainz 05 - FC Augsburg 2:1 (0:0)

Déi éischt Halschent war zimlech schwaach an et gouf net vill opreegend Situatiounen. Op all Säit gouf just jeeweils eemol e Gol korrekterweis oferkannt. Sou ass et mat engem gerechte 0:0 an d'Paus gaangen.Och an der zweeter Halschent hat sech de Match gréisstendeels am Mëttelfeld ofgespillt an et gouf praktesch keng Golchancen. Mee an der 82. Minutt dann awer d'Erléisung fir Augsburg. De Ji huet aus 25 Meter einfach mol ofgezunn an huet an de laangen Eck geschoss. Mainz konnt awer zeréckschloen a konnt de Match souguer dréinen. An der 87. Minutt konnt den Ujah den 1:1 schéissen a kuerz viru Schluss dann esouguer den 2:1 fir Mainz duerch de Maxim.

VFL Wolfsburg - Hertha Berlin 2:2 (0:0)

Wolfsburg ass richteg staark an dëse Match gestart mee hunn et verpasst e fréie Gol ze schéissen. Dono ass de Match dann ëmmer méi schwaach ginn mee Wolfsburg ass awer weiderhin déi besser Ekipp bliwwen. An der éischter Halschent sollt dann och kenger Ekipp e Gol geléngen.An der 61. Minutt huet de William eng Fehlpass an dem Dilrosun seng Been gespillt, deen huet sech iwwer lénks an de Strofraum gedribbelt an aus spatzem Wénkel de Casteels iwwerwonnen. Am Schluss ass et dann awer nach eng kéier héich hiergaangen. An der 87. Minutt huet de Malli duerch en Eelefmeter den 1:1 geschoss. 4 Minutten méi spéit konnt den Duda mat engem Fräistouss d'Hertha nees a Féierung bréngen. Mee nach eng kéier nëmmen 2 Minutte méi spéit huet de Mehmedi den 2:2 fir Wolfsburg geschoss.

F91 Düsseldorf - TSG Hoffenheim 2:1 (1:0)

Vun Ufank un war Hoffenheim déi däitlech iwwerleeën Ekipp mee Goler konnten se keng schéissen an der éischter Halschent. Düsseldorf dogéint konnt awer an der 45. Minutt mat 1:0 a Féierung goen an dat war net verdéngt. Den Zimmer huet vu riets an d'Mëtt geflankt an do konnt de Morales aus 9 Meter an de lénken Eck käppen.An der zweeter Halschent hunn d'Hoffenheimer gedréckt mee konnten réicht an der 86. Minutt den 1:1 schéissen. Nodeems Düsseldorf 2 mol de Ball net fort krut, de Nelson huet sech de Ball geholl, ass an de Strofraum gezunn an huet mat lénks de Ball an de Gol geschoss. 2 Minutten méi spéit krut d'Heemekipp en Eelefmeter zougesprach. Deen huet de Lukebakio ganz cool erageschoss.Um 18:30 Auer stinn sech nach am Topmatch Gladbach a Schalke géinteniwwer.Schonn um Freideg konnt Dortmund mat 3:1 doheem géint Frankfurt gewannen.