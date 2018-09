© afp

Premier League

An England stoung kuerz no Mëtteg den Topmatch tëscht Liverpool an Tottenham um Programm. D'Gäscht vu Liverpool hunn hire Laf och géint d'Spurs fortgesat a gewannen mat 2:1. De Wijnaldum konnt d'Reds an der 39. Minutt a Féierung bréngen ier de Firmino an der 54. Minutt op 2:0 erhéije konnt. An der 90. Minutt konnt Tottenham duerch de Lamela nach op 1:2 verkierzen mee dee Gol koum awer ze spéit. 5 Victoiren a 5 Matcher huet de Jürgen Klopp elo um Pabéier stoen.Chelsea louch séier no 16 Minutten mat 0:1 géint Cardiff am Réckstand duerch e Gol vum Bamab. De Londoner Klub konnt de Match awer dréinen konnt nach duerch Goler vum Hazard (3x) a Willian gewannen.Manchester City klappt Fulham ouni Problemer mat 3:0. D'Goler hunn de Sané, David Silva a Sterling schéissen.Och Arsenal konnt gewannen a klappt mat 2:1 Newcastle. Fir Arsenal konnten den Xhaka an den Özil markéieren a fir Newcastle konnt de Clark verkierzen.

Primera Division

Barcelona konnt sech just knapps mat 2:1 géint Real Sociedad gewannen. Den Elustondo konnt Sociedad mat 1:0 a Féierung bréngen. Innerhalb vun 3 Minutten konnten de Luis Suarez (63.') an den Ousmane Dembele (66.') de Match dréinen.

Serie A

An Italien muss Inter Mailand eng batter Néierlag astiechen a verléiert mat 0:1 géint Parma. Den entscheedende Gol huet den Dimarco an der 79. Minutt geschoss.

Ligue 1

A Frankräich huet Lyon géint Caen nëmmen 2:2 gläich gespillt an dat obwuel Caen no enger rouder Kaart géint den Djiku mat engem Mann méi um Terrain war. An der 94. Minutt krut Caen a Persoun vum Sankoh souguer nach eng zweet rout Kaart. D'Goler vu Lyon hunn de Fekir an de Mendy geschoss.