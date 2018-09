© AFP (Archive)

Um Samschdeg gouf de Qualifying vum Grousse Präis vu Singapur gefuer. Nom enttäuschende Weekend vu Ferrari zu Monza an Italien, wëllen si zu Singapur nees ugräifen, an dat zemools a Persoun vum Sebastian Vettel, fir d'Spannung an der Lutte ëm de WM-Titel spannend ze halen.Dat sollt him awer net sou geléngen wéi geplangt a koum hannert sengem Rival Lewis Hamilton an dem Max Verstappen just op déi 3. Plaz. De Brit war zimlech souverän an hat e grousse Virsprong vun iwwer 6/10 Sekonnen op den Däitschen op Ferrari.D'Course start e Sonndeg um 14:10 Auer.