Um Samschdeg stoungen sech am virgezunnene Toppmatch Nidderkuer an Déifferdeng géinteniwwer.Déi Nidderkuerer si besser an de Match komm a konnten sech och direkt 2 gutt Chancen eraus spillen. No 8 Minutten gouf et eng schéin Kombinatioun no där de Bastos ofschléisse konnt mee de Weber konnt paréieren. 3 Minutten drop dann awer de fréien 1:0: De Bastos huet de Ball schéin op de Martins duerchgestach an dee konnt mat engem Schoss an de laangen Eck markéieren.Och dono ass Nidderkuer déi kloer besser Ekipp bliwwen an hunn ausser 2 geféierlech Korneren vun Déifferdeng näischt zougelooss. An der 33. Minutt ass den De Almeida vu lénks an d'Mëtt gezunn a konnt ofschléissen mee de Weber huet paréiert. De Progrès hat weiderhin keng Problemer mat de Gäscht an et ass mat engem verdéngten 1:0 an d'Paus gaangen.No der Paus ass am Ufank net immens vill geschitt. Déifferdeng stoung immens déif an huet sech net vill no vir getraut. An der 75. Minutt huet Nidderkuer dann awer verdéngt op 2:0 gesat. De Mutsch huet de Ball am Mëttelfed gewonnen, huet eraus op den De Almeida gespillt a säi Schoss ass am Wénkel gelant.4 Minutte méi spéit ass bal den 3:0 duerch de Karapetian gefall mee dee stoung knapps am Abseits. An der 82. Minutt dann awer och mol eng Chance fir Déifferdeng mee e schéine Fräistouss vum Bettmer huet de Flauss aus dem Wénkel gefëscht.Schlussendlech ass awer näischt méi geschitt an et ass beim 2:0 fir Nidderkuer bliwwen.