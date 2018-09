CA Diddeleng wënnt virum CA Bieles (15.09.2018) Och dëst Joer erëm hat den CA Diddeleng d'Nues vir. 9823 Punkten hunn d'Athletinnen fir hire Veräin duerch hier Performancen comptabiliséiert.

Mais och d'Jugendaarbecht stëmmt am Diddelenger Veräin. A verschiddenen Alterskategorien steet nämlech och eng oder déi aner Disziplin um Programme a spillt eng Roll fir d'Schlussklassement.Reng vun de Performancen hier konnt een sech net vill vun den Athletinnen erwaarden. D'Coupe des Dames läit zum Schluss vun der Summer an um Ufank vun der Wantersaison. Kënnt nach derbäi dass e groussen Deel vun de Liichtathletinnen eréischt viru Kuerzem aus der Vakanz zréck sinn. Dass d'Charline Mathias, d'Halleffinalistin vun der Europameeschterschaft, ronn 18 Sekonnen méi lues war, wéi bei hirem Landesrekord, illustréiert dëst wuel am Beschten. Bei der Coupe des Dames steet eben de Veräinsgeescht am Virdergrond. Dee war haut beim CA Diddleng am stäerksten, virum Ca Bieles, déi muer hiren Titel bei den Hären wäerte verdeedegen.Virun enger Rei vu Joren goufen d'Resultater nach op der Hand ausgerechent, hautzedaags geet dat Ruck Zuck mat enger performanter Software. Da brauch een manner laang ze waarden.