HB Esch - Red Boys Déifferdeng

Am Match tëscht dem HB Esch an de Red Boys Déifferdeng haten déi Escher e gudde Start a louche séier mat 3:0 a Féierung. Déi Déifferdenger sinn allerdéngs nees erukomm an no 12 Minutten stoung et 5:5. Dono hunn déi Déifferdenger dann eescht gemaach a konnten e kloeren Virsprong erausspillen esou dat et mat engem 16:11 fir Déifferdeng an d'Paus gaangen ass.Och no der Paus haten déi Déifferdenger de Match ënner Kontroll an hat alles no enger souveräner Victoire ausgesinn. An de leschten 10 Minutten ass et dann awer nach eng kéier drënner an driwwer gaangen an de Match huet sech gedréint. D'Gäscht krute Minuttelang kee Ball méi am Gol ënner an déi Escher waren op eemol 25:24 a Féierung. D'Red Boys konnte puer Sekonne viru Schluss awer nach den Ausgläich schéissen a soumat geet de Match mataus.

HB Péiteng - HC Berchem

An der Partie Péiteng géint Berchem konnt d'Heemekipp vu Péiteng net mat de Gäscht mathalen a koum ferm ënnert d'Rieder. No 15 Minutten waren d'Berchemer scho mat 14:6 a Féierung an dës Féierung sollt och ëmmer weider uwuessen. An der Paus stoung et 26:11.An och no der Paus sollt et net besser ginn an déi Péitenger hu missen richteg Léiergeld bezuelen. D'Gäscht hunn zu kengem Momment zeréckgezunn an deklasséieren de Géigner mat

HB Käerjeng - CHEV Dikrech

Och bei Käerjeng géint Dikrech sollt keng Spannung entstoen. Dikrech ass an der Ufanksphase net vill gelongen a louch no 16 Minutten mat 12:4 a Féierung. An och dono sollt fir déi Dikrecher de Ball net oft am Filet an et ass mat engem 20:8 an d'Paus gaangen.No der Paus hat Dikrech eng kéier e puer gutt Minutten an de Réckstand ass opmanst net méi grouss ginn. An de leschten 10 Minutten huet d'Heemekipp awer nach eng kéier Gas ginn a gewannen de Match schliisslech mat

HB Diddeleng - HBC Schëffleng

Méi spannend sollt et dann awer tëscht Diddeleng a Schëffleng hiergoen. Béid Ekippen hu sech net vill geschenkt, mat der Féierung hunn se sech ëmmer nees ofgewiesselt an et waren d'Gäscht vu Schëffleng déi mat engem Avantage vun 14:13 an d'Paus gaange sinn.An de leschten 10 Minutten vun dëser Partie konnt sech Diddeleng vu Schëffleng ofsetzen a konnt sech e Virsprong vun 3 Goler erausspillen a gewannen dann och schlussëndlech mat