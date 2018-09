E Sonndeg huet hien 2 Stonnen, 1 Minutt an 39 Sekonne fir déi 42,195 Kilometer gebraucht.

De viregte Weltrekord op der Marathondistanz louch bei 2 Stonnen, 2 Minutten a 57 Sekonnen a war 2014 och zu Berlin an och vun engem Kenianer gelaf ginn, dem Dennis Kimetto.Mat senger neier Beschtzäit bleift den 33 Joer ale Kipchoge also direkt 1 Minutt an 18 Sekonnen ënner deem ale Rekord.E Sonndeg gouf ewell déi 45. Oplo vum Berlin Marathon gelaf. 44.000 Leefer waren um Depart, d'Streck gëllt als séier.