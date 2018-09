© Yannick Zuidberg

Stroossen - Diddeleng



© Yannick Zuidberg

Zu Stroossen hu ronn 500 Spectateuren eng roueg Ufanksphas gesinn, an där Diddeleng zwar méi vum Match hat, d'Stroossener awer mat enger gudder Defense op Konter gewaart hunn. An der 36. Minutt konnt de Stolz awer en ofgeblockte Ball no enger Flank vum Turpel fir seng Gonschte notzen a sou louch den F91 verdéngt a Féierung. An der éischter Hallschent ass bis op e Schoss vum Stolz an enger Eenzelaktioun vum Turpel näischt méi geschitt a sou ass et mat engem 0:1 aus Stroossener Siicht an d'Paus gaangen.D'Gäscht aus Diddeleng si gutt aus de Vestiaire komm a sou war et just de Schon, deen d'Schëss vum Turpel (47') a Stolz (51') mat gudde Reflexer paréiere kann. An der 53. Minutt huet de Sinani dann awer op 2:0 erhéicht. No enger Pass vum Melisse an de Réckraum, huet de Sinani mat sengem Schoss aus 16 Meter dem Schon am Gol vun den Haushäre keng Chance gelooss. Ma bis zum Schluss sollt sech awer näischt méi änneren a sou klappt Diddeleng Stroossen verdéngt mat 0:2.

Racing - Fola

Um Verluerekascht huet sech de Match an den éischten 30 Minutte virun allem tëscht den zwee Strofraim ofgespillt. Déi eenzeg Chance hat den Dan Da Mota an der 8. Minutt, deem säi Schoss no der Flank vum Birk konnt awer vum Racinger Golkipp paréiert ginn. An der 30. Minutt ass d'Escher Fola dann erwächt a konnt mam Hadji a Klapp e puer Golaktiounen zielen. An der éischter Hallschent sollten an engem ausgeglachene Match awer keng Goler méi falen.Dat huet sech nom Säitewiessel awer geännert a sou ass de Racing an der 53. Minutt duerch en Eelefmeter vum Shala mat 1:0 a Féierung gaangen. Dat sollt awer net laang sou bleiwen. 10 Minutte méi spéit kann de Klapp mat engem schéine Schoss zum 1:1 ausgläichen. De Match huet un Tempo zougeholl a sou konnt de Racing schonn nees a Féierung goen. Erëm war et de Shala dee mat engem stramme Schoss den 2:1 schéisse konnt. Sou sollt et dann och bis zum Schluss bleiwen.

Jeunesse - Rouspert

D'Jeunesse war vun Ufank un déi Ekipp déi méi Undeeler um Match hat. Ma an der 35. Minutt ass Rouspert ganz iwwerraschend mat 1:0 a Féierung gaangen. De Kasel kritt de Ball no engem Jeunesser Ballverloscht zougespillt, ka ganz fräi an de Strofraum zéien an dann och den éischte Gol vum Match schéissen. Och no der Paus huet de Match weiderhin quasi just der Escher Jeunesse gehéiert, an der 71. Minutt huet sech d'Heemekipp awer belount. De Luisi konnt no engem Korner zum 1:1 ausgläichen.

Etzella - Hueschtert

D'Etzella hat an der Ufanksphas méi vum Match, an der 40. Minutt waren et awer d'Gäscht vun Hueschtert déi den éischte Gol ziele konnten. Den Eichhorn war no engem laange Ball an de Strofraum fir d'lescht de Ball beréiert a sou stoung et no 45 Minutten 0:1 aus der Siicht vun der Etzella. Am zweeten Duerchgang war et en ausgeglachene Match, wou awer net all ze vill geschitt ass. Hueschtert huet just dat néidegst gemaach, d'Haushäre vun Ettelbréck wollten den 1:1 awer net genuch a sou ka sech Hueschtert zum Schluss mat 0:1 duerchsetzen.

Rëmeleng - Hamm

De Cabral huet Rëmeleng am Ufank d'Liewe schwéier gemaach. Schonn no 13 Minutten louch de Gaascht vum Cents mat 2:0 duerch zwee Goler vum Ex-Rëmlenger a Féierung. D'Haushäre konnten sech awer erëm opfänken a kuerz virun der Paus huet de Sahin vum Punkt op 1:2 verkierzt. Déi zweet Hallschent war aarm u Golaktiounen, bis de Mendes an der 92. Minutt den 1:3 schéisse konnt a soumat de Match och entscheed war. Den Opsteiger vu Rëmeleng muss sech also géint Hamm geschloe ginn.

Péiteng - Munneref



Nodeems Munneref gutt an de Match fonnt huet, konnt Péiteng awer besser noleeën an och duerch den Esch mat 1:0 a Féierung goen. Bis zum Schluss hunn d'Visiteure probéiert den Ausgläich ze schéissen, dëst awer ouni Succès a sou bleift et zu Péiteng bei enger knapper 1:0 Victoire fir d'Lokalekipp.E Samschdeg konnt sech Nidderkuer am Derby mat 2:0 géint Déifferdeng duerchsetzen: