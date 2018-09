Den Tom Habscheid gouf Vize-Europameeschter am Diskus an am Bommstoussen bei der Paralympics-EM zu Berlin Enn August.

X

Dat nodeems den Diddelenger schonn zejoert op der Paralympics-WM zu London mat enger Sëlwermedaile am Diskus iwwerzeege konnt. Net manner ewéi 6 Mol d’Woch trainéiert de Lëtzebuerger. De Frank Elsen huet den Tom Habscheid beim Training suivéiert a sech mat him iwwert seng Saison an Zukunft ënnerhalen.



Portrait Tom Habscheid (22.09.2018) Den Tom Habscheid gouf Vize-Europameeschter am Diskus an am Bommstousse bei der Paralympics-EM zu Berlin Enn August. 6 bis 7 Mol d’Woch trainéiert hien.



Mat 46 Meter an 22 Zentimeter konnt sech den Tom Habscheid bei der Paralympics-EM zu Berlin mat enger staarker Leeschtung hannert dem Brit Aled Davies Sëlwermedaile sécheren. Eng phenomenal Prestatioun déi den 32 Joer alen Athlet mat senger Hand geliwwert huet. An och den 2. EM-Concours konnt sech weisen loossen, ewéi den Diddelenger am Bommstoussen nees eng Sëlwermedaile mat 14 Meter an 3 Zentimeter gewanne konnt. Allerdéngs wier fir den Lëtzebuerger méi dra gewiescht, wann seng Protheese am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark net futti gefuer wier.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Schonn zejoert konnt sech den Tom Habscheid d'Sëlwermedaile am Diskus op der Paralympics-WM zu London sécheren. Bei Kompetitioune geet hien an der Startklass F63 un den Depart. Eng Klass déi fir Sportler mat Problemer mat der Heft an den Been ass. Op d'Welt komm ass den Tom Habscheid mat enger "Proximal Femoral Focal Deficiency", dat heescht enger ugebuerener Feelbildung déi den Uewerschenkel staark limitéiert. Dacks ass zum Beispill bei esou Leit d'Hëftgelenk ënnerentwéckelt. U sengem lenke verkierzte Been huet den Tom Habscheid dowéinst bei Kompetitiounen eng Protheese un.

Aktuell schafft den Diddelenger am CNA zu Diddeleng. 6 bis 7 Mol an der Woch trainéiert hien. An der Moyenne ginn pro Seance 2 Stonne Werfen ofgespullt. Encadréiert gëtt hien vu sengem Trainer Fernand Heintz. Esou ee wéi den Tom Habscheid weess dann och wat den paralympeschen Spirit ausmécht. Iwwregens ass déi paralympesch Gemeinschaft eng grouss Famill. Ma awer ass et de Wonsch de paralympesche Sport hei am Land nach besser ze promouvéieren. Para-Liichtathletik ass dann och ee vun de Beräicher deen awer nach méi Unerkennung a Respekt verdéngt:

Dem Tom Habscheid seng nächst Ziler sinn Paralympics-WM zu Dubai d'nächst Joer esou wéi d'paralympesch Spiller zu Tokyo 2020. Bis dohinner wëll sech de Lëtzebuerger nach en Tick verbesseren.

Och an Zukunft wäert den Tom Habscheid weider an den Ring goen. Dann wënscht hien sech awer eng Kéier ganz uewen ze stoen.