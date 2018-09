LuxRollers gi mat verstäerkter Ekipp an 2. Bundesliga (16.09.2018) An zwou Woche spillen d'LuxRollers hiren éischte Match vun der neier Saison an der zweeter Bundesliga.

© RTL Télé Lëtzebuerg

© RTL Télé Lëtzebuerg

D'Rivalitéit tëschent de Luxrollers a sengem dätschen Noper vun Tréier besteet schonn zanter hirer Grënnung. Dat sinn elo 30 Joer.Elo soll aus de frëndschaftlechen Pickereien awer endlech och eng Zesummenaarbecht entstoen, déi souwuel de Luxrollers ewéi och Tréier eppes bréngt.D'Formatioun ëm de fréiere Weltmeeschter Dirk Passiwan spillt an der éischter Bundesliga an hat sportlech an de leschte Joren d'Nues vir. D'Rivalitéit wëllt een an Zukunft op der Säit loossen an zesumme versiche besser ze ginn. An Zukunft sollen d'Spiller och beim anere Veräin kënnen trainéieren.Dat gëllt virun allem fir de Chris Peters, dee 4 Mol d'Woch zu Tréier an eemol am Rehazenter trainéiert, dann awer d'Matcher fir d'LuxRollers an der zweeter Bundesliga spillt. Dat lëtzebuergescht Nowuesstalent kann awer och duerch seng Duebellizenz bei der U23 vun Tréier agesat ginn. D'Zesummenaarbecht geet awer och den aner Wee, hei gëtt da bei de LuxRollers trainéiert a fir Tréier ginn d'Matcher gespillt.Deemno eng Zesummenaarbecht vun där déi zwee Veräiner profitéieren. An d'LuxRollers kënnen d'Verstäerkung gutt gebrauchen. D'lescht Joer gouf et an der zweeter Bundesliga nëmmen Defaiten. Fir déi nei Saison hu sech d'LuxRollers virgeholl, deen een oder anere Match ze gewannen. An déi éischt Victoire kéint et schonn a ronn 2 Woche ginn. D'LuxRollers spillen den 29. September hiren éischte Match vun der Saison, samschdes um 18 Auer am Rehazenter géint Ulm. A si brauchen är Ënnerstëtzung.