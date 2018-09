Um Samschdeg an um Sonndeg huet de Lëtzebuerger Champion den Allers- an de Retourmatch vun der 1. Qualifikatiouns Ronn am EHF-Cup gespillt.

© Maya & Robert Straus

De Lëtzebuerger Champion bei den Dammen, den HB Käerjeng, krut de Weekend am EHF-Cup wéi erwaart d'Grenzen opgewisen. An der 1. Qualifikatiounsronn hat ee keng Chance géint de Champion aus Wäissrussland Minsk.E Samschdeg gouf et am Allersmatch eng 17:33 (7:18) Néierlag géint Minsk. Um Sonndeg war et dat nämmlecht Bild. Déi Käerjenger Dammen hunn hei mat 16:29 (8:16) verluer.Fir déi Käerjenger Damme war et deen éischten Asaz no 10 Joer erëm am EHF-Cup. An der 1. Ronn vun der Qualifikatioun ass d'Aventure awer schonn erëm eriwwer.