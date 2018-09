CA Bieles séchert sech d'Coupe du Prince (16.09.2018) Den CA Bieles wënnt um Enn mat 16.531 Punkten. Den CSL kënnt op 16,395 Punkten an d'Fola op 15.556 Punkten.

Den CABieles hat kee Grond fir weder schwaarz ze gesinn, nach ze traueren. E Samschdeg haten hir Damen eng 2. Plaz gemaach, an um Sonndeg hunn d'Liichtathlete ronderëm de President René Lieners hiren Titel verdeedegt. Déi Bielesser hunn déi treisten an aktiivste Supporteren.Houfreg kann dee klenge, grousse Veräin sinn, op säi Bob Bertemes, deen jo bekanntlech de 6. am Bommstoussen op därleschter Europameeschterschaft gouf. Och um Sonndeg huet de Bielesser Koloss mat 20 Meter a 7 Zentimeter, direkt am 1. Versuch, iwwer800 Punkten am Bommstousse fir säi Veräin gesammelt, an dat trotz enger längerer Trainingspaus. De Bob Bertemes weess och wéi een en Diskuss werft. 50 Meter an 63 Zentimeter wäit ass d'Scheif geflunn. Nëmmen eng ronn 3 Meter vum nationale Rekord ewech.Och op den Tom Reuter am Speerwerfen kann den CA Bieles Joer fir Joer zielen. De Bielesser Kevin Rutare huet den Héichsprong mat iwwersprongenen 2 Meter an 3 Zentimeter gewonnen. De Christophe Tironie, huet den Ecart par rapport zum CSL am Stafhéichsprong wuesse gedoen.Allerdéngs hunn d'Athlete vum Stater Veräin an de Lafdisziplinnen zougeschloen, virop mam Jaques Frisch, dem Vincent Karger, dem Yannick Müller an dem Christophe Bestgen. Och an de Jugendklassen huet den CSL den Tempo ginn.Wärend de vergaangen 4 Joer hunn den CA Bieles an den CSL sech beim Gewënn vun der Coupe du Prince ofgewiesselt an et war all Kéiers spannend. Dëst Joer sollt et net anescht sinn. Den CA Bieles wënnt um Enn mat 16.531 Punkten. Den CSL kënnt op 16,395 Punkten an d'Fola op 15.556 Punkten.Bei den Damme war d'Coupe des Dames um Samschdeg. Hei huet den CA Diddeleng den Titel verdeedegt, dat virum CA Bieles.