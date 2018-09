© Henri Schwirtz

Um 1. Spilldag am Damme-Championnat huet Jonglënster mat 0:2 zu Mamer verluer. Fir den Doublé-Gewënner kee gelongenen Optakt an déi nei Saison.Ell konnt de Match géint d'Entente Wuermer/Mënsbech/CSG nach dréinen. An der Paus loung d'Ekipp scho mat 0:2 hannen, ier hinnen duerch Goler vum Kim Peltier an der 54. a 85. Minutt an dem Hanna Thill an der 92. Minutt nach gegléckt ass de Match ze gewannen.D'Fiels ass géint de Racing mat 0:15 ënnert d'Rieder komm.Wëntger huet mat 0:2 géint Beetebuerg verluer.Izeg huet géint de Progrès mat 1:2 de Kierzere gezunn. A Rouspert huet Schëffleng mat 2:1 geklappt.