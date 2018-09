X

De Ford Escort feiert dëst Joer säi 50. Gebuertsdag. Well hien a senger laanger Motorsport-Karriär e groussen an erfollegräiche Palmarès bei de Rallyen an och op de Circuite kann opweisen, huet de belsche Rallye-Pilot Christophe Jacob, zesumme mam Hainaut Motor Club e Rallye organiséiert, wou nëmmen Escorten um Depart waren.



Knapp 130 Piloten a Co-Piloten aus ganz Europa hunn un dësem eemolege Spektakel deelgeholl. Net manner ewéi 24 Equipagë koume vun de briteschen Inselen, wéi zum Beispill aus Irland de Frank Kelly an Oisan Pryce, fir nëmmen déi zwee ze nennen.



Aus Däitschland waren ënnert anerem den Thomas Schulz an de Stefan Uhl, an aus Lëtzebuerg de Bob Kellen and den Thierry Schloesser um Depart. Aus der Schwäiz koum den immens séiere Florian Gonon. Di meeschte Equipage koumen aus der Belsch, an dat mat aktuelle Pilote wéi de Raphael de Borman, Pascal Reignier oder Jan-Piter Maeyeart. Dernieft waren awer och nach Rallye-Spezialiste vu fréier am Asaz, dat mam Marc Duez oder Robert Droogmans.



© Jeannot Boesen / RTL.lu