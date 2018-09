© afp

4 touchdowns.

Over 400 yards passing.

And a WIN over the defending champs.



Ryan Fitzpatrick = FITZMAGIC! 🔥🔥🔥 #PHIvsTB #GoBucs pic.twitter.com/VrHskO4NFg — NFL (@NFL) 16. September 2018

De Patrick Mahomes ass als neie Starting-Quarterback bei devoll ageschloen an huet eppes erreecht, wat an der Geschicht vun der NFL nach ni engem gelongen ass. A sengen zwou éischte Partien huet hien 10 Touchdown-Päss realiséiert. Dem Peyton Manning, dem Drew Brees an dem Charley Johnson sinn der nëmmen 9 gelongen. De Mahomes war dann och bei der 42-37-Victoire géint d'en entscheedende Facteur. Den 23 Joer jonke Quarterback hue nämlech ganzer 6 Touchdown-Päss geworf, fir déi zweet Victoire am zweete Match ze feieren.D'Partie tëscht dean dewar net nëmme richteg spannend, ma et koum och zu engem Resultat, dat et virdrun nach ni an der NFL gouf: Schlussresultat 29:29. Wat ganz batter ass fir d'Minnesota Vikings, si hunn an der Verlängerung direkt zwee Field Goals verpasst, fir d'Partie ze entscheeden. Fir d'Packers war et awer och eng batter Partie, well am leschte Véierel hu si 22 Punkten zougelooss an domat hu si d'Victoire an dëser Partie verschenkt.D'kënne weider op hire Quarterback Fitzpatrick zielen, dee konnt e Sonndeg nämlech op en Neits iwwer 400 Passing Yards realiséieren, dobäi huet hie 4 Touchdown-Päss geheit an hat ee Quarterback-Rating vun 144,4. Mat dëser Leeschtung konnte si géint den amtéierende Champion, d'mat 27 op 21 gewannen.Weider freeën, konnte sech och d', déi hunn nämlech de beschte Start an d'Saison zanter 2001 erwëscht. Nodeems si um 1. Spilldag schonns gewanne konnten, hu si e Sonndeg d'mat 34:0 iwwerrannt. D'Rams konnte mat enger gudder Defense iwwerzeegen an hunn net méi ewéi 90 Passing Yards zougelooss an dobäi huet de Sam Bradford 17 vu 27 Passen un de Mann bruecht. Aneschters de Quarterback vun de Rams, den Jared Goff huet 354 Yards gehäit an dobäi och eng Touchdown-Pass. Fir weider 3 Touchdowns huet hire Running Back Todd Gurley gesuergt.No der 2. Woch ginn et nëmme 7 Ekippen, déi zweemol gewanne konnten, dat sinn d'Tampa Bay Buccaneers, d'Los Angeles Rams, d'Cincinnati Bengals, d'Miami Dolphins, d'Kansas City Chiefs, d'Jacksonville Jaguars an d'Denver Broncos.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck:

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens 34:23Atlanta Falcons - Carolina Panthers 31:24Washington Redskins - Indianapolis Colts 9:21Tennessee Titans - Houston Texans 20:17Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles 27:21Pittsburgh Steelers - Kansas City Chiefs 37:42New York Jets - Miami Dolphins 12:20Buffalo Bills - Los Angeles Chargers 20:31Green Bay Packers - Minnesota Vikings 29:29 n.V.New Orleans Saints - Cleveland Browns 21:18San Francisco 49ers - Detroit Lions 30:27Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 34:0Jacksonville Jaguars - New England Patriots 31:20Denver Broncos - Oakland Raiders 20:19Dallas Cowboys - New York Giants 20:13Um Méindeg den Owend treffen nach d'Chicago Bears op d'Seattle Seahawks.