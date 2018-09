D'Simona Halep steet weiderhin op Plaz 1, virum Caroline Wozniacki an dem Angelique Kerber. Op den éischten 28 Plazen huet sech näischt geännert.Bei den Hären huet sech och op den 23. éischte Plazen näischt geännert. De Rafael Nadal steet op Plaz 1, virum Roger Federer an dem Novak Djokovic.De Gilles Muller huet sech jo am Fong no de US Open aus dem professionellen Tennis zeréckgezunn. An der neister Weltranglëscht steet hien dës Woch weider op Plaz 139. Do wäert hien awer an den nächste Wochen am Ranking weider erofrutschen.