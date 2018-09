© RTL (Archiv)

D'Rout Léiwe sinn Tabellenéischte mam Maximum vu 6 Punkten an d'Wäissrusse sinn déi Zweet mat zwee Punkte manner. Et heescht also op alle Pläng, dat Ganzt esou professionell wéi méiglech ze preparéieren.





FLF mat Kach op Minsk / Reportage Franky Hippert



Dat bedeit och op kulinareschem Plang. Mir erënneren eis un d'Bolognese-Gate. Beim virleschten Deplacement a Wäissrussland, den 8. September virun 3 Joer, hat op eemol d'Hallschent vun der Ekipp den Duerchfall. De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz wéilt op jiddwerfalls säin eegene Kach mat op Minsk huelen. Wäissrussland ass nämlech den Haaptkonkurrent vun de Roude Léiwen an dofir geet de Lëtzebuerger Nationaltrainer dovunner aus, datt si alles wäerten drusetzen, fir de Lëtzebuerger d'Liewen esou schwéier wéi méiglech ze maachen. Et hätt een och scho genuch hei erlieft, vu geplatzte Pneuen, iwwer Luuchten, déi wärend dem Training ausginn, a ganz schlechten Terrainskonditiounen, sou nach de Luc Holtz.

Den FLF-President Paul Philipp ass sech verschiddene Risiken och bewosst. Nom Bolognese-Gate hat een dofir beim leschte Rendez-vous a Wäissrussland den Hotel gewiesselt an do war alles gutt, sou den FLF-President. Et huet een dann och dës Kéier den nämmlechten Hotel reservéiert an elo emol ugefrot, ob een een eegene Kach däerf matbréngen. Dem Paul Philipp no kéint een dat nämlech net einfach esou decidéieren an et sollt een och elo emol keng Phobie erop beschwieren.

Et ass op jiddwerfalls kloer, datt bei deem Deplacement bei allem, all Eventualitéite musse beduecht ginn, well et ass kloer, datt d'Wäissrussen och gären als Éischten aus dem Grupp 2 an der Divisioun D, erausginn.