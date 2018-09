31 Equippe maache Juegd op den Titelverdeedeger Real Madrid. Gespillt gëtt um Dënschdeg an de Gruppen A, B, C an D. Liverpool géint PSG live op RTL.

Fir déi nei Saison ginn et e puer Nouveautéiten, ënnert anerem dass dass RTL Tëlee Lëtzebuerg Dënschdes a Mëttwochs eng Partie live iwwerdréit, an dass déi éischt Matcher schonn um 18.55 Auer ugepaff ginn. Et sinn dat den Owend d'Partien FC Barcelona-Eindhoven an Inter Mailand-Tottenham.All déi aner Matcher fänken um 21 Auer un, deemno eng véierel Stonn méi spéit, wéi dat soss de Fall war.Ënnert anerem kritt et Dortmund mam FC Brugge ze dinn a Schalke spillt géint den FC Porto.D'Partie Liverpool tëscht dem Paris St. Germain kann een den Owend live um zweete Kanal vun RTL Tëlee Lëtzebuerg suivéieren mat de Commentaire vum Paul Philipp a Jeff Kettenmeyer.E Mëttwoch gëtt an de Gruppen E bis H gespillt. Do kritt et Bayern München mat Benfica ze dinn, Manchester City spillt géint Olympique Lyon an den Titelverdeedeger Real Madrid géint d'AS Roum.D'Partie tëscht Valencia a Juventus Turin gëtt live um zweeten RTL iwwerdroen.