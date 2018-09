© Tom Zeimet / RTL Télé Lëtzebuerg

An déi Period ass och d'EU-Presidence gefall, d'Projete vum neie nationale Futtball- a Rugbystadion a vum Velodrome sinn entaméiert ginn an de Subside Qualité+ ass agefouert ginn.





Bilan vum Sportsministère/Reportage Franky Hippert



De Subside Qualité+ huet d'Cheque Servicen ersat an doduerch kënnen d'Veräiner elo op vill méi finanziell Ënnerstëtzung zeréckgräifen, esou de Sportminister Romain Schneider.

De Budget vum Sportsministère selwer ass an deene leschte 5 Joer ëm 23 Milliounen geklommen, op elo ronn 58 Milliounen Euro.

A ronn 10 Joer Sportminister Romain Schneider goufen 174 Projeten a 65 Gemenge realiséiert. De Sportsministère huet ronn 190 Milliounen Euro a Sportsequipementer investéiert, ouni d'Lycéeën dobäi ze zielen an duerch de finanziellen Apport vun de Gemenge kënnt een op eng Milliard Euro. Während der Lëtzebuerger EU-Presidence 2015 war d'Motricitéit bei de Kanner vun 0 bis 5 Joer e wichtege Volet vum Sportminister an do spillt natierlech d'Formatioun an d'Weiderbildung eng wichteg Roll.

Den Nation Branding huet och gehollef, fir an de leschte Joren de Stellewäert vum Sport hei am Land an d'Luucht ze kréien, esou de Sportminister. De sougenannten Olympiastëtzpunkt gouf zesumme mam Comité Olympique op d'Schinne gesat. De Romain Schneider ass sech awer och bewosst, datt an den nächste Joren nach vill ze maachen bleift, zum Beispill d'Reform vun der Eneps, de Metier du Sport, d'Accessibilitéit vun de Sportinfrastrukturen an de Schoul an esou weider.



Wat awer vill gehollef hätt, fir an de leschte Jore vill ëmzesetzen, wär gewiescht, datt hien deen éischte gewiescht wär, deen en zweet Mandat direkt hannerteneen als Sportminister hätt kënnen untrieden, fir an der Kontinuitéit weiderzeschaffen, esou de Romain Schneider.