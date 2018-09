© Christophe Jost

D'Julia Görges kënnt am Oktober op d'Kockelscheier. © afp

Op hirer Pressekonferenz hu si nawell e puer ganz prominent Nimm genannt. Vun deenen Dammen ass d'wuel mat am wéinegste bekannt an awer ass d'Spuenierin kenges Falls ze ënnerschätzen. Rezent hat si bei de US Open d'Véierelsfinallen erreecht an huet sech eréischt do dem Madison Keys misse geschloe ginn, dat nodeems si Spillerinnen, ewéi d'Maria Sharapova, d'Caroline Garcia a Kristina Mladenovic eliminéiert hat.Och d'aus Däitschland kënnt dëst Joer nees op d'Kockelscheier. Déi aktuell Nummer 11 vun der Welt huet sech schonns op der ganzer Welt een Numm gemaach an dierft schonns zanter 2010 zu Lëtzebuerg bekannt sinn. Deemools huet déi haut 29 Joer al Spillerin nämlech eréischt an der Finall verluer.Déi wuel bekanntste Spillerin, déi dëst Joer bei de BGL BNP Paribas Luxembourg Open un den Depart goe soll, ass d'. Déi 38 Joer al Amerikanerin a fréier Nummer 1 vun der Welt huet ganzer 7 Grand Slams gewonnen. Ma och si ass net fir d'éischt dobäi, am Joer 2012 konnt si den Tournoi gewannen.D'Gewënnerin vun 2011 a fréier Nummer 1 vun der Welt, d'ass och nees dobäi a wëll hiren Erfolleg aus dem Joer 2011 widderhuelen. D'Wäissrussin ass aktuell net esou wäit vir an der Weltranglëscht ze fannen, ma ze ënnerschätzen, ass si nimools.Mamass eng weider fréier Gewënnerin vun de BGL BNP Paribas Luxembourg Open am Joer 2018 mat dobäi. Nodeems d'Rumänin sech 2011 an 2012 nach an der Finall huet misse geschloe ginn, konnt si sech den Titel am Joer 2016 sécheren.D'Finalistin aus dem leschte Joer, d'geet och nees un den Depart. Nodeems si lescht Joer zum Publikumsliibling ginn ass a sech eréischt an der Finall dem Carina Witthöfft huet misse geschloe ginn, wëll d'Olympiagewënnerin aus dem Joer 2016 dëst Joer de ganz grousse Coup landen.Am Mee war da scho bekannt gemaach ginn, dass d'géing op d'Kockelscheier kommen. Déi jonk Amerikanerin ass virun allem bekannt duerch hir Leeschtungen aus de leschten 2 Joer. Am Joer 2017 konnt si d'US Open gewannen an aktuell steet si och op der 9. Plaz an der Weltranglëscht.Weider geet och d'aus Däitschland un den Depart an dat schonns fir déi 10. Kéier, ma méi ewéi eng Halleffinall war bis elo net dran.Mam, deman demkommen dräi weider intressant Spillerinnen op Lëtzebuerg. D'Camila Giorgi konnt dëst Joer nämlech d'Véierelsfinall zu Wimbledon erreechen. D'Maria Sakkari ass och eng ganz geféierlech Spillerin, déi jonk Griichin huet schonns an diverse Matcher gewisen, wat si kann an elo strieft déi 23 Joer jonk Spillerin hiren 1. Titel un. D'Timea Babos ass wuel éischter bekannt duerch hir Performancen am Dubbel mam Kristina Mladenovic, wou si op der Plaz 1 an der Weltranglëscht steet, ma och am Eenzel ass mat der Ungarin ze rechnen.Weider Spillerinne sinn d'Alison van Uytanck, d'Donna Vekic, d'Sorana Cirstea, d'Katerina Siniakova, d'Viktoria Kuzmova, d'Kirsten Flipkens, d'Rebecca Peterson, d'Margarita Gasparyan, d'Tatjana Maria, d'Pauline Parmentier, d'Vera Lapko, d'Stefanie Vögele, d'Tamara Zidansek an d'Polona Hercog. Aus Lëtzebuerger Siicht geet d'un den Depart.Nach ass et knapp ee Mount, bis d'BGL BNP Paribas Luxembourg Open ufänken, bis dohinner sinn och nach Verännerungen am Haapttableau méiglech.

WTA-Tournoi op der Kockelscheier live op RTL

Den Zäitplang mat den entspriechende Präisser