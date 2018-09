En Dënschdeg den Owend stoung den éischte Spilldag vun der Gruppephas um Programm. Dobäi ass et op villen Terrainen zu spéide Goler komm.

Grupp C



Déi beschten Zeenen aus der 1. Hallschent (18.09.2018) No den éischte 45 Minutte läit Liverpool mat 2:1 géint de PSG a Féierung.

Déi beschten Zeenen aus der 2. Hallschent (18.09.2018) Um Enn wënnt Liverpool mat 3:2 géint de PSG.

De Resumé vum Match Belgrad - Neapel (18.09.2018) Béid Ekippen hu sech no 90 Minutte mat 0:0 getrennt.

Am Topmatch vum Owend war d'Lokalekipp aus Liverpool déi méi aktiv Ekipp. De PSG huet sech ze vill hannen dra gestallt an ass an der 30. Minutt dann och bestrooft ginn. Eng Flank vum Andrew Robertson fënnt den Daniel Sturridge an der Mëtt, deen net richteg gestéiert gëtt a sou Liverpool mam Kapp 1:0 a Féierung bréngt.Den zweete Gol huet net laang op sech waarde gelooss. Dës Kéier huet de Milner vum Eelefmeterpunkt äiskal op 2:0 erhéicht, dat nodeems de Georginio Wijnaldum vum Juan Bernat am Strofraum zum Fale bruecht ginn ass.Wéi aus dem Näischt dann awer den Uschlossgol fir d'Gäscht. D'Flank vum Di Maria rutscht bei den Thomas Meunier duerch, dee per Volley op 2:1 verkierze kann.D'Féierung fir Liverpool no den éischte 45 Minutten war verdéngt, d'Haushäre waren am Anfield déi méi aktiv Ekipp, déi och méi fir de Match gemaach. Den 2:1 kuerz virun der Paus war dem Spillverlaf no net grad gerecht, ma et war e wichtege Gol fir d'Gäscht, deen d'Hoffnung nach bestoe gelooss huet.Och nom Säitewiessel war Liverpool weiderhin um Drécker, fir de Virsprong nees ze vergréisseren. Ma de PSG notzt seng Chancen awer besser a sou ass et de Kylian Mbappé deen an der 83. Minutt zum 2:2 ausgläiche kann. Den Neymar ass mam Ball an de Strofraum gelaf, huet dobäi de Ball verluer, ma de Ball huet de Wee bei de jonke Weltmeeschter fonnt a sou huet Liverpool eng 2:0 Féierung verspillt.Ma ganz zum Schluss war et dann de Firmino, deen dat lescht Wuert hat, an den 3:2 fir Liverpool schéisse konnt.Um Enn ass et eng verdéngt Victoire fir Liverpool, déi iwwert déi 90 Minutte méi fir de Match gemaach huet an d'Victoire och méi wollt wéi de Géigner vu Paräis.

Grupp A



D'Resuméë vum Grupp A (18.09.2018) Borussia Dortmund huet beim FC Bruges mat 1:0 gewonnen a Monaco huet 1:2 géint Atlético Madrid verluer.

D'Gäscht aus Dortmund hate Problemer, an de Match ze fannen, dat hunn d'Haushäre gemierkt an och ausgenotzt. Ëmmer nees huet Bruges et iwwert déi riets Säit probéiert a mat Flanken de Wee zum Gol gesicht, dat awer ouni Succès. Lues a lues huet dann och Dortmund de Wee an de Match fonnt a sou ass et zu méi offensiven Aktioune vum Gaascht komm. Déi bescht Méiglechkeet hat den Abdou Diallo, deen no engem Corner knapps um zweete Potto laanscht de Ball gerutscht ass. Chancë sinn et op béide Säite ginn, ma déi néideg Prezisioun huet nach souwuel bei der Lokalekipp wéi och beim Gaascht gefeelt.Nom Säitewiessel soll sech net vill um Spillverlaf änneren. En ausgeglachene Match huet ee gesinn, ma an der 85. Minutt dann d'Erléisung fir Dortmund. De Pulisic gëtt vum Mitrovic ugeschoss, deen de Ball eigentlech kläre wollt. E gléckleche Gol aus der Siicht vun de Gäscht, ma dee sollt awer duergoen, fir déi éischt dräi Punkten ze zielen.1:0 Grandsir (18'), 1:1 Costa (31'), 1:2 Gimenez (45+1')

Grupp B



D'Resuméë vum Grupp B (18.09.2018) Barcelona huet 4:0 géint Eindhoven gewonnen an Inter Mailand huet Tottenham mat 2:1 geklappt.

Barcelona ass als klore Favorit an dëse Match gaangen an huet dat um Terrain och gewisen. D'Lokalekipp huet mat engem schéinem Passspill an der eng oder anerer Chance iwwerzeegt. Den éischte Gol war also just eng Fro vun der Zäit. An der 32. Minutt war et dann de Lionel Messi, deen dem Zoet am Gol, mat engem direkte Fräistouss aus 19 Meter, keng Chance gelooss huet.D'Katalane wollten den Deckel an der zweeter Hallschent sou schnell wéi méiglech zoumaachen, wat awer net direkt gelongen ass. An de leschte 15 Minutten ass den Tempo dann nach eng Kéier erhéicht ginn, a sou waren et den Ousmane Dembélé an der 75. Minutt an de Lionel Messi an der 77. Minutt, déi de Match ënnerhalb vun zwou Minutten entscheet hunn. Zwou Minutten drop ass de Samuel Umtiti da mat enger Giel-Rouder Kaart vum Terrain geschéckt ginn, nodeems den Defenseur vu Barcelona säi Géigner ze staark ofgeraumt huet.D'Haushären haten awer nach net genuch a sou huet sech de Lionel Messi an der 87. Minutt no der Virlag vum Luis Suarez mat engem Hattrick belount. Um Resultat sollt sech bis zum Schluss näischt méi änneren a sou gewënnt Barcelona den éischte Match kloer mat 4:0 géint Eindhoven.0:1 Eriksen (53'), 1:1 Icardi (85'), 2:1 Vecino (90+2')

Grupp D



D'Resuméë vum Grupp D (18.09.2018) Schalke huet géint Porto 1:1 gläich gespillt a Galatasaray huet Lok Moskau mat 3:0 geklappt.

1:0 Rodrigues (9'), 2:0 Derdiyok (67'), 3:0 Inan (90+4')1:0 Embolo (64'), 1:1 Otavio (75')