3 leidenschaftlech Futtball-Fans hunn d'Missioun Grottekick gegrënnt a gi Weekend fir Weekend de Futtball an den ënneschten Divisioune kucken.

Sport: Am meeschte gelies

D'Missioun Grottekick kuckt awer och d'Champions League Matcher op RTL Télé Lëtzebuerg. Opgefall ass hinnen dobäi, datt den RTL-Expert Paul Philipp gären "OHJO" seet. Mëttlerweil ass dëst Wuert e richtege Slogan ginn an ass Kult ënnert de Futtball-Supporter zu Lëtzebuerg - "OHJO"E Mëttwoch den Owend waren déi Dräi vun der Missioun Grottekick an der RTL City op Besuch, fir dem Paul Philipp an dem Jeff Kettenmeyer een T-Shirt mam Wuert "OHJO" ze iwwerreechen.