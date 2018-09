© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

De Luka Mladenovic huet en Dënschdeg während enger ganz spannender Partie géint de Gleb Shamruk aus Wäissrussland mat 4-3 gewonnen. Och an der Partie dono konnt hie sech géint den Alexander Gillen aus Irland mat 4-1 duerchsetzen. Um Mëttwoch kritt de Luka Mladenovic et mam Benedek Olah aus Finnland ze dinn.D'Danielle Konsbruck hirersäits gewënnt däitlech mat 4-0 géint d'Kroatin Dorina Srebrnjak. Am zweete Match vum Dag verléiert si dunn awer 0-4 géint d'Laura Guisnel aus Frankräich. D'Danielle Konsbruck huet awer nach Chancen et an den Haapttableau ze packen, wa Si um Mëttwoch hir Partie géint d'Ecaterina Jibric aus Moldawien gewënnt, an deemno wéi de Match tëscht der Dorina Srebrnjak an der Laura Guisnel verleeft.Fir d'Sarah Meyer iwwerdeems ass d'Dëschtennis-EM sou gutt wéi eriwwer, nodeems si schon en Dënschdeg géint d'Europameeschterin vun 2013, der Li Fen aus Schweden verluer huet.D'Ni Xia Lian spillt um Mëttwoch de Moien um 10 Auer eng éischte Kéier am Mixed zesumme mam Luka Mladenovic.