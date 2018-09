D'Matcher an der Champions League ginn dës Saison jo um 18.55 Auer an um 21 Auer ugepaff. Dobäi geet et reng ëm de Verkaf vu Fernseh-Publicitéit.

En Dënschdeg den Owend stoungen déi éischt Matcher vun der Champions League um Programm. Aus organisatorescher Siicht muss ee sech vun dëser Saison un awer op e puer Ännerungen astellen. Opmierksame Spectateure wäert opgefall sinn, dass d'Matcher net méi um 20:45 ugepaff ginn, mä um 18:55 an um 21:00 Auer. Ännerungen déi virgeholl goufen, fir méi Suen ze generéieren.





Champions League Finanzen - Reportage vum Christophe Jost



Déi gréissten Ännerung fir d'Frënn vun der Champions League sinn déi nei Ustousszäiten. Domat wëll d'UEFA de Fernsehsendere méi Plaz fir live Emissioune bidden, a méi een héije Betrag aus der Vermaartung vun den eenzele Matcher eraus schloen. D'fräi empfaangbar Sendere kréien et deemno ëmmer méi schwéier TV-Rechter ze kréien, sou dass sech villes op de Pay TV verlagert. Aktuellt Beispill sinn eis däitsch Noperen, wou vun dëser Saison u kee Match vun der Champions League méi am Free TV gewise geet. Den FLF-President Paul Philipp werft ee kritesche Bléck op déi aktuell Entwécklung an der europäescher Kinneksklass. Déi Koum "Champions League" géif gestrach ginn, bis se iergendwann keng Mëllech méi ka ginn, well se keng méi huet.

Weidere Beleeg fir d'Verlaangen no nach méi Sue sinn déi aktuell Beispiller aus dem europäesche Futtball. Sou ginn et Iwwerleeunge vun der UEFA, d'Final vun der Champions League zu New York auszedroen, an eng drëtt europäesch Coupe an den internationale Spillplang ze integréieren.

Ob eng drëtt Europacup wierklech agefouert gëtt, soll sech den 03. Dezember op engem UEFA Treffen zu Dublin entscheeden. De Paul Philipp léisst kee gutt Hoer un den neien UEFA Pläng. Gewéinlech wieren d'Decisiounen op sou Treffe scho geholl, éier d'Vertrieder aus de Verbänn do ukommen. De Paul Philipp steet de Pläng ganz skeptesch géintiwwer. Et dierft een och déi national Championnater net vergiessen, déi ëmmer méi verwässert ginn.

D'Finanz a Marketingwelt am europäesche Futtball wäert eis och a Zukunft nach weider beschäftegen.



Sportlech geet et e Mëttwoch den Owend awer weider, ënnert anerem mam Match Valencia géint Juventus Turin. De Match gëtt bei eise Kollege vun der Tëlee live um zweeten RTL iwwerdroen, grad wéi am Livestream op RTL.lu.