Déi nei Champions-League-Saison ass elo richteg lancéiert: Nodeems en Dënschdeg d'Gruppen A bis D virgeluecht haten, hunn e Mëttwoch d'Gruppen E bis H nogeluecht. 8 Matcher stoungen um Menü an am grousse Ganze kann ee vu Resultater ouni gréisser Iwwerraschunge schwätzen, wann ee vun der Defaite vu Manchester City doheem géint Lyon ofgesäit ...

Grupp E

Champions League: Resumé Grupp E (19.09.2018) Um 1. Spilldag huet Ajax Amsterdam AEK Athen 3:0 geklappt a Bayern München wënnt 2:0 zu Lissabon géint Benfica.

Am Grupp E ka sech Ajax zimlech däitlech géint AEK vun Athen duerchsetzen: 3:0 stoung et um Enn fir Amsterdam, d'Goler sinn all an der zweeter Hallschent gefall: 46. Tagliafico, 77. van de Beer an 90. nach eemol Tagliafico. Ajax hat och wesentlech méi Ballbesëtz wéi AEK, huet méi genee Passe gespillt an och vill méi dacks op de Gol geschoss, esou datt d'Victoire an d'Rei geet. Dee Macth war ewell um 18.55 Auer.Am zweete Match vum Grupp E huelen d'Bayern 3 wäertvoll Punkten aus Lissabon mat op München: Lewandowski an der 10. a Sanches an der 54. Minutt hu Benfica geschloen.

Grupp F

Champions League: Resumé Grupp F (19.09.2018) Um 1. Spilldag trenne sech Donezk an Hoffenheim 2:2 a Manchester City muss sech iwwerraschend doheem 1:2 géint Olympique Lyon geschloe ginn.

De Julian Nagelsmann, Trainer vun Hoffenheim, ass dee jéngsten Trainer an der Geschicht vun der Champions League. Hien huet 31 Joer, genee esou al wéi de Wäissruss Viktor Goncharenko, wéi deen 2008 als Trainer vun BATE Baryssau géint Real Madrid gespillt huet ... ma de Nagelsmann war 41 Deeg méi jonk - Rekord also.A bal hätt et och direkt mat enger Victoire an der Kinneksklass geklappt, well Hoffenheim war 1:0 (6.) an 2:1 (38.) vir, ma Donezk konnt ëmmer rëm egaliséieren, den 2:2 ass spéit an der 81. Minutt gefall.Am anere Match vum Grupp F gouf et déi gréissten Iwwerraschung vum 1. Spilldag: Manchester City muss sech doheem mat 1:2 géint Lyon geschloe ginn. A Lyon war souguer 2:0 vir duerch de Cornet an der 26. an de Fejkir an der 43. Minutt. An der 67. huet de Bernardo Silva op 1:2 verkierzt. Bei deem Resultat sollt et awer bleiwen, esou datt d'Ekipp vum Pep Guardiola eidel ausgeet.

Grupp G

Champions League: Resumé Grupp G (19.09.2018) Um 1. Spilldag deele Pilsen an ZSKA Moskau duerch e spéide Gol vun de Russen 2:2 a Real léisst mat engem 3:0 géint d'AS vu Roum näischt ubrennen.

62 Prozent Ballbesëtz, 29 zu 12 Schëss op de Gol an eben 3 Mol getraff duerch den Isco (45.), Bale (58.) an Díaz (92.). Real Madrid ka sech kloer géint d'AS vu Roum duerchsetzen.Am Match Pilsen géint ZSKA Moskau hat et laang no enger Victoire fir Pilsen ausgesinn, well an der Paus stoung et 2:0. Ma an der 49. konnt Moskau verkierzen an an der Nospillzäit (95.) ass dunn den 2:2 gefall ... virun allem fir de Real eng gutt Affär um 1. Spilldag.

Grupp H

Champions League: Young Boys Bern - Manchester United 0:3 (19.09.2018) Bei hirem éischten Optrëtt an der Kinneksklass vum europäesche Futtball gouf et fir d'Schwäizer näischt ze huelen ...

CL Valencia-Juventus: Highlights 1. Hallschent (19.09.2018) Hei de Resumé vun den éischte 45 Minutten.

CL Valencia-Juventus: Highlights 2. Hallschent (19.09.2018) Hei de Resumé vun den zweete 45 Minutten.

CL Valencia-Juventus: den 0:1 duerch de Pjanic (19.09.2018) An der 45. Minutt verwandelt de Miralem Pjanic en Eelefmeter.

CL Valencia-Juventus: den 0:2 duerch de Pjanic (19.09.2018) An der 51. Minutt huet de Miralem Pjanic op en Neits per Eelefmetzer getraff.

CL Valencia-Juventus: Rout fir Cristiano Ronaldo (19.09.2018) An der 29. Minutt huet de Portugis musse vum Terrain.

An hirem 1. Optrëtt an der Champions League musse sech d'Young Boys vu Bern mat 0:3 geschloe ginn, géint e renomméierte Géigner, géint Manchester United. De Pogba markéiert an der 35. Minutt, verwandelt an der 44. a leet an der 66. och nach op fir de Martial - domat war d'Mass gelies.Am anere Match hat ee sech méi vu Valencia erwaart, déi net richteg an d'Spill komm si géint déi al Damm vun Turin. Dobäi huet d'Juve musse laang mat engem Mann manner spillen, well de Cristiano Ronaldo hat an der 29. Minutt scho rout gesinn ...Fir d'Entscheedung huet de Miralem Pjanic gesuergt, deen direkt zweemol vum Eelemeterpunkt trëfft - eemol virun an eemol no der Paus (45. an 51. Minutt).