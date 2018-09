© pressphoto Archiv

Den éischte Saz war nach méi enk, ma hei huet d'Lëtzebuergerin sech duerchgebass a konnt dëse mat 6:4 fir sech entscheeden. Am zweete Saz hat déi 20 Joer al Australierin net méi vill entgéint ze setzen, esou dass d'Mandy Minella dëse Saz mat 6:3 gewanne konnt.Domat steet si elo an der Véierelsfinall, wou d'Spillerin vun der Spora op eng weider Australierin trëfft an zwar op d'Alja Tomljanovic, déi an der Weltranglëscht op der 53. Plaz steet. Si konnt an der 1. Ronn déi op 5 gesaten Alsion van Uytanck aus der Belsch eliminéieren.