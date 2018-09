© afp

Deemno wäert de Kampf ëm de WBA-Weltmeeschtertitel am Schwéiergewiicht tëscht him an dem Fres Oquendo nächste Samschdeg zu Köln net stattfannen. Eng Urin-Prouf aus engem Training vum 31. August war positiv ausgefall. An der Prouf solle Réckstänn vun Epitrenbolon an Drostanolon fonnt gi sinn, wat béides Anabolika sinn.Géigeniwwer der "Bild-Zeitung" huet den Charr d'Virwërf zeréckgewisen an ënnersträicht, dass hien nach ni esou Mëttel geholl hätt.