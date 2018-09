Den AC Mailand ass e Mëttwoch no 18 Auer zu Lëtzebuerg gelant an huet op en Ofschlosstraining um Stade Josy Barthel verzicht.

Trotzdeem wëll de Milan-Trainer Gennaro Gattuso den F91 net ënnerschätzen. "Si spillen e 4-4-2 an erschaffe sech offensiv ëmmer erëm Chancen. Diddeleng huet Cluj a Warschau eliminéiert an dofir wësse mer, dass se Futtball kënne spillen. Et gëtt keen einfache Match, mee mir si mental dorobber virbereet", sou de fréieren italieneschen Nationalspiller.

De Gennaro Gattuso op der Pressekonferenz (20.09.2018) Den Trainer vum AC Mailand wëll den F91 Diddeleng net ënnerschätzen.

De Gattuso huet Bonaventura, Suso, Cutrone, Rodriguez a Mussacchio doheem gelooss, trotzdeem sinn e puer Stare mat op Lëtzebuerg geflunn.

Am Kader, den 19 Joer alen italieneschen Nationalgolkipp Gianluigi Donnarumma, de fréiere Bundesligaspiller Hakan Calhanoglu, den Tiémoué Bakayoko an natierlech och den argentineschen Nationalstiermer Gonzalo Higuain.

Op dës Spiller sinn déi Diddelenger preparéiert. Si wëllen den Owend e gudde Match ofliwweren an dreemen heemlech vun engem Punkt.

Den Dino Toppmöller op der Pressekonferenz (20.09.2018) Diddeleng ass prett fir de Match an huet sech gutt virbereet.

De Jerry Prempeh op der Pressekonferenz (20.09.2018) Si wëllen den Owend e gudde Match ofliwweren an dreemen heemlech vun engem Punkt.

Den F91 ass jo net esou gutt an de Championnat gestart, huet awer d’Generalprouf leschte Sonnden 2:0 zu Stroossen gewonnen.

Den AC Mailand ass mat engem Match manner nëmmen op der 15. Plaz an der Serie A, dat mat 4 Punkten aus 3 Matcher.



Supporter sollen op gratis Navetten zeréckgräifen

Um Donneschdeg ass den éischte Match an der Gruppephas vun der Europa League fir den F91 Diddeleng. Um 21 Auer kritt de Veräin aus dem Grand-Duché et mam AC Mailand ze dinn. De Stade Josy Barthel wäert voll sinn. Fir dass déi vill Supporter och gutt bei de Stade Josy Barthel kommen, ginn Navetten agesat.



Vun 18.30 Auer u fuere gratis Navett vum Parking Match zu Diddeleng bis bei de Stade Josy Barthel. Gratis Navett fueren och vum P&R Bouillon bis bei de Stadion. Och hei vun 18.30 Auer un.



Nom Match ginn d'Supporter och nees zeréck bruecht.



D'Diere vum Stadion ginn um 18.30 Auer op, sou d'Informatioun vun der Police. Den F91 hat am Communiqué vun 19 Auer geschwat. D'Leit sollen ënnert anerem keng Prabbelie matbréngen an och kee pyrotechnescht Material.



Wéinst dem Match wäerten en Donneschdeg den Owend och eng Partie Stroosse ronderëm de Stade Josy Barthel gespaart sinn.



Schreiwes vum F91 Diddeleng

Informations à nos spectateurs.

Des navettes de bus gratuites, offertes par Demy Schandeler emmèneront les supporters de Dudelange au stade Josy Barthel .

Départ à partir de 18h30 Parking Match.

Des navettes de bus gratuites circuleront également du P+R Bouillon au stade à partir 18h30 et retour après le match.

Tous les tickets d'entrée ont été vendus ; le match de jeudi se jouera à guichet fermé.

Les portes d'entrée du Stade Josy Barthel ouvriront à 19h00.

Le règlement de l'UEFA exige que toutes les places sont numérotées ; nous vous prions de respecter cette numérotation, et de suivre les instructions des agents de sécurité.

Afin d'éviter des amendes inutiles pour le F91, nous demandons aux spectateurs de ne pas pénétrer sur le terrain avant, pendant et après le match ainsi à la mi-temps.

Les parents et les accompagnateurs sont responsables pour leurs enfants. Nous demandons aux spectateurs de faire preuve de fair-play envers notre adversaire, ses supporters et sa délégation officielle.

Nous demandons aux spectateurs de ne pas emmener des objets solides ( mats de drapeau, parapluies, bâtons ) ainsi des bombes aérosols et du matériel pyrotechnique.

Le F91 Diddeleng vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration.



Informatioune vun der Stad Lëtzebuerg

F91 Dudelange – AC Milan

le jeudi 20 septembre 2018 au stade Josy Barthel

Dans le cadre du match opposant le F91 Dudelange au AC Milan, le jeudi 20 septembre 2018 au stade Josy Barthel, la Ville de Luxembourg tient à informer le public que la rue des Foyers, le boulevard Napoléon 1er, la rue Nicolas Petit et la rue du Stade seront interdits à la circulation de 17h00 à 24h00. La route d'Arlon (N6), entre le square de New York et la rue des Aubépines, la rue des Arquebusiers, la rue Aloyse Kayser, la rue d’Ostende et la rue Nicolas Simmer seront fermées selon les besoins entre 17h00 et 24h00.



Par ailleurs, la Ville tient à informer le public que le jeudi 20 septembre 2018, le centre de recyclage situé route d’Arlon sera exceptionnellement fermé à partir de 18h30 (dernière entrée à 18h20).



Communiqué vun der Police



Communiqué: match de football F91 Dudelange - AC Milan

Dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue Europa, le F91 Dudelange accueillera ce soir à partir de 21.00 heures l'équipe italienne du AC Milan au stade Josy Barthel à Luxembourg.

Quelques 8.000 spectateurs sont attendus. Le match est complet. Il n'y aura donc plus de vente de tickets à la caisse du soir. L'ouverture du stade pour le grand public est prévue pour 18.30 heures.

Des perturbations du trafic routier sont à prévoir dans les environs du stade, surtout avant et à la fin du match. Un règlement provisoire de circulation et de stationnement sera applicable aux alentours du stade.

La Police a une mission de service d'ordre, de sécurité et de circulation au niveau de la voie publique.

L'organisateur est chargé du service d'ordre et d'accès à l'intérieur du stade. Un règlement d'ordre intérieur pris par la Ville de Luxembourg prévoit un certain nombre d'interdictions telles que l'accès au stade en état d'ivresse, l'introduction d'objets encombrants et de produits inflammables et l'accès vers les zones autres que celles réservées aux visiteurs etc.

Un dispositif policier adéquat sera mis en place et la Police surveillera les quartiers de la ville ainsi que les environs du stade en amont du match. Le cas échéant, les supporters italiens seront escortés par la Police du centre-ville vers le stade.