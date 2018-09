X

F91 Diddeleng - AC Milan: Highlighte vun der 1. Hallschent (20.09.2018) Déi bescht Zeenen aus den éischte 45 Minutten.

© Raoul Michels

En Donneschdeg den Owend war et esou wäit: Ëm 21 Auer ass am Stade Josy Barthel d'Partie F91 géint den AC Milan ugepaff ginn. Et war den Optakt vun e sëllechen Europa-League-Matcher, well Diddeleng hat et jo sensationell an d'Gruppephas gepackt, nodeems Géigner wéi Legia Warschau a Cluj aus Rumänien eliminéiert gi waren. D'Lëtzebuerger waren also schonn eescht ze huelen ...... an d'Italiener hu si och eescht geholl, well vun der éischter Minutt un huet den AC d'Heft an d'Hand geholl. Et war, wéi wann d'Spiller d'Aussoe vun hirem Trainer nach an den Oueren hätten: "Si spillen e 4-4-2 an erschaffe sech offensiv ëmmer erëm Chancen. Diddeleng huet Cluj a Warschau eliminéiert an dofir wësse mer, dass se Futtball kënne spillen. Et gëtt keen einfache Match, mä mir si mental dorobber virbereet", esou de Milan-Trainer Gennaro Gattuso. De fréieren italieneschen Nationalspiller wollt den F91 also net ënnerschätzen.A seng Spiller hunn d'Warnung verstane gehat. Si hu vun Ufank un offensiv no vir gespillt an haten och vill méi Ballbesëtz wéi déi Diddelenger. Ëmmer nees si se geféierlech virum F91-Gol opgedaucht, zum Beispill duerch den Higuaín an der 12. an den Castillejo an der 14. Minutt, ma allkéiers war nach en Diddelenger dertëscht, esou datt et no 15 Minutten nach ëmmer 0:0 stoung.An den F91 ass méi kéng ginn, huet versicht, sech heiansdo ze léisen, huet no vir gespillt, fir d'Defense ze entlaaschten, a krut ëm d'Minutt 20 direkt e puer Corneren. Ma den AC blouf geféierlech, zum Beispill duerch den Bakayoko an der 24. Minutt.Du koum awer eng ganz staark Phas vun Diddeleng: An der 31. Minutt war et en éischte Schoss op de Gol vun de Mailänner vum Dave Turpel, hie verzitt awer, an an der 35. Minutt ass den Dominik Stolz eleng Richtung AC-Gol gezunn, allerdéngs aus abseitsverdächteger Positioun a säi Schoss ass knapp iwwer d'Lat gaangen. Hien hat de Gol um Fouss. Op alle Fall war den F91 an deene Minutten engem Gol méi no wéi den AC ...An der 39. krut den Romagnoli du Giel gewisen, well en e Konter vun den Diddelenger duerch e Foul ënnerbonnen hat - dat war ewell déi zweet Kaart fir den AC, schonn an der 11. Minutt hat och den Abata Giel gesinn.Trotz de Wierder vun hirem Trainer: Spéitstens an där Zäit si sech d'Italiener bewosst ginn, datt dat do wierklech kee "Selbstläufer" géif ginn - eng Erkenntnis, déi d'Diddelenger sécher - nach - méi staark gemaach huet.Mat engem 0:0 goung et an d'Paus. Aus Lëtzebuerger Siicht schonn ee klengen, net onverdéngte Succès.

Virum Match - Videoen

Milan-Fans an der Stad (20.09.2018) Ronn 2 Stonne virum Match hunn d'Fans aus Italien uerdentlech Stëmmung gemaach.

F91-Fans um Wee an de Stadion (20.09.2018) Gutt Stëmmung um Wee an de Josy Barthel!