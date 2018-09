X

"Mir sinn net op Lëtzebuerg komm, fir Vakanz ze maachen!", dat ware mat déi éischt Wierder, déi de fréiere Mëttelfeldspiller an elo Trainer vum AC Milan Gennaro Gattuso e Mëttwoch op der Pressekonferenz sot - an de Mann sollt Recht behalen, well den F91 gutt dogéint gehalen huet.Bei deenen zwee Deeg Europa-League am a ronderëm de Stade Josy Barthel huet all Veräinsmember an all fräiwëlleg Hëllefskraaft vum F91 Diddeleng alles doru gesat, fir de Match vum Joer an deen éischte vun 3 dräi Heemmatcher an der Gruppephas, esou propper wéi méiglech iwwer d'Bühn ze kréien.Mir hu bei dëser Mammut-Aufgab de Responsabelen iwwer d'Schëller gekuckt, hunn ee Bléck op d'organisatoresch Ofleef gewot, kruten Abléck an d'Aarbecht vun de Presseleit an hu festgehalen, wéi sech béid Ekippe viru engem Europa-League-Match preparéieren.

F91 an der Europa League - den Dag virdrun

Spéitstens 24 Stonne virum 1. Match an der Gruppephas goung d'Aventure Europa League fir d'Spiller an de Staff esou richteg lass. Et gi vun der Uefa strikt festgeluechten Ofleef, déi béid Ekippen anzehalen hunn. Esou konnt den Trainer Dino Toppmöller um Punkt 18.30 Auer e Mëttwoch den Owend mat dem leschten Training virun der grousser Partie ufänken.D'Stëmmung war zu dësem Ament nach labber. Et huet ee gemierkt, datt sech all déi Bedeelegt immens op déi nächst puer Stonne freeë géifen, deemno war vun Uspanung nach näischt ze gesinn. Wärend sech den 30-Mann-Kader vum F91 um Wues vum Stade Josy Barthel agelaf huet, huet den Trainer Toppmöller mat de Balljongen e puer Golschëss geüübt.Nom Training war et Zäit fir d'Pressekonferenz an engem gutt gefëllte Presse-Zelt. Den Trainer Gattuso huet betount, datt et net op eenzel Spiller ukéim, ma de Collectif beim F91 esou staark wier - den AC misst awer op de Sinani oppassen.Och wéi den Dino Toppmöller mam Ofwierspiller Jerry Prempeh virun d'Press getrueden ass, war d'Zelt gutt gefëllt. Obschonns an der Qualifikatiounsronn bei de Matcher géint Warschau a Cluj ewell vill Pressevertrieder Interessi gewisen haten, dierft d'Atmosphär e Mëttwoch den Owend fir déi zwee awer aussergewéinlech gewiescht sinn.

F91 an der Europa League - den Dag vum Match

Gutt Stëmmung bei den Diddelenger Fans



Fréi war schonn en Donneschdeg Beweegung an a ronderëm de Stadion op der Areler Strooss. Et huet gegollt, déi leschte Preparatioune virum Match ofzeschléissen. De Veräinsresponsabeler an der fräiwëlleger Hëllefskraaft huet een d'Virfreed op de grousse Match ofgesinn. De Gros vun der Aarbecht an d'Preparatiounen ënnert den Oploe vun der Uefa, war zu dësem Ament gemaach.18.30 Auer an d'Diere vum Stade Josy Barthel goungen op. De Supporter-Club vum F91 war vun Ufank un dobäi an huet wärend dem Match fir eng gutt Stëmmung op der Tribün gesuergt.

Ënnerstëtzung fir de Joé Frising



De Wuess war geméint an den Terrain war gezeechent: Endlech hunn d'Spiller dierften erauskommen, fir sech waarm ze maachen a sech d'Nervositéit aus de Been ze spillen. Ugefouert goufen d'Spiller vum Joé Frising mat den zwee Ersatz-Golkipperen.Vill aktiv a fréier Futtballspiller waren en Donneschdeg Owend am Stade Josy Barthel. Een dorënner, deen och vill Lëtzebuerger vu Weltmeeschterschaften an Champions-League-Owender kennen, ass de Paolo Maldini. Déi italienesch Futtballlegend ass den Ament sportlechen Direkter bei de Rossoneri.D'Supporter vum F91 waren déi 90 Minutten aktiv an hunn d'Ekipp an hire Kipper Joé Frising ëmmer erëm ugefeiert. De Lëtzebuerger huet jo missen de blesséierte Jonathan Joubert ersetzen a gouf bei de leschten Europa-League-Qualifikatiounsmatcher an dat kaalt Waasser gehäit.

Wéi de Match ausgaangen ass, dierft mëttlerweil bekannt sinn. Den F91 huet sech géint ee Groussen aus Europa deier verkaaft a kann trotz der Defaite op dës Leeschtung opbauen. No den 90 Minutte goufen et nëmme frou Gesiichter.Esou séier, wéi déi vill Kameraen, Fotoapparater, Kabelen, Mikroen, Panneauen a Luuchten opgeriicht waren, esou séier waren se och nees ofgeriicht. Elo huet et geheescht d'Netzer vun de Goler an d'Fändele vun de Corneren anzepaken a fir den nächste Match am Stade Josy Barthel ewechzeleeën.D'Press konnt bei der ofschléissender Pressekonferenz béid Trainer nach eemol héieren, ier et eng Stonn nom Match am a ronderëm de Stadion méi roueg ginn ass. De Match ass ouni gréisser Komplikatiounen esou ofgelaf, wéi et sech déi Responsabel vum Veräin virgestallt haten. D'Zefriddenheet beim F91 iwwer d'Leeschtung vun der Ekipp an der Organisatioun war grouss an den AC war definitiv net an der Vakanz zu Lëtzebuerg, mee huet sech déi 3 Punkte missen erkämpfen.12 Minutte viru Mëtternuecht goufen déi lescht Gespréicher gefouert an op déi lescht zwee Deeg zeréckgekuckt - soumat goungen zwee laang Futtballdeeg op een Enn.Déi nächst Partie fir den F91 an der Europa League ass de 4. Oktober. A Spuenien spillt de Lëtzebuerger Champion dann um 18.55 Auer géint Betis Sevilla. Och dës Partie gëtt dann nees live um 2. RTL op der Tëlee, um Radio an am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.