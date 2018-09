An der neier FIFA-Weltranglëscht steet d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp esou gutt do, ewéi nach ni.

No de Victoirë géint San Marino a Moldawien an der Nations League hu si 3 Plaze guttgemaach an der Weltranglëscht a stinn domat elo op der 82. Plaz. Déi beschte Placéierung bis heihinner war d'Plaz 83.Domat läit d'FLF-Formatioun vum Trainer Luc Holtz nëmmen nach 2 Plazen hannert Wäissrussland, déi jo als gréisste Konkurrent vun de Lëtzebuerger an der Nations League zielen.Och un der Spëtzt vun der Weltranglëscht gëtt et ee Changement, do sinn eis Noperen aus der Belsch nämlech elo op der 1. Plaz, dat zesumme mat Frankräich.

D'Weltranglëscht am Iwwerbléck

1 Belsch1 Frankräich3 Brasilien4 Kroatien5 Uruguay6 England7 Portugal8 Schwäiz9 Spuenien10 Dänemark11 Argentinien12 Chile12 Däitschland14 Kolumbien15 Schweden15 Mexiko17 Holland18 Polen19 Wales20 Italien...82 Lëtzebuerg